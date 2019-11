Fraser: ‘We kunnen nu niet ontkennen dat Sparta de club van Rotterdam is’

Henk Fraser doet met Sparta Rotterdam uitstekende zaken in de Eredivisie. De coach met een rijk verleden bij Feyenoord vertelt in deze aflevering van Doorzagen over beide clubs, zijn privéleven en zijn stevige aanpak van de jeugd. Daarnaast onthult hij wie hij de mooiste vrouw ter wereld vindt en dat hij samen met zijn zoon als team een behoorlijk potje FIFA speelt.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons YouTube-kanaal!