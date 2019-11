Bizar vervolg in racismezaak: gerechtelijke stappen geëist tegen Balotelli

Racismeslachtoffer Mario Balotelli hoeft vanuit het kamp-Verona op weinig steun te rekenen, zo is ook dinsdagmiddag gebleken. Zondagmiddag stapte de spits van Brescia tijdens de wedstrijd tegen Hellas Verona (2-1 verlies) woedend van het veld, nadat de supporters van de thuisclub herhaaldelijk apengeluiden maakten. Vier leden van de gemeenteraad van Verona vinden echter dat er 'niets gebeurd is' en eisen zelfs gerechtelijke stappen tegen Balotelli.

"Niemand aanwezig in het stadion heeft deze zogenaamde geluiden gehoord, noch het aanwezige publiek, noch de mensen op de bank bij Brescia, noch de aanwezige journalisten", aldus de vier raadsleden Andrea Bacciga, Alberto Zelger, Paolo Rossi en Anna Grassi in hun motie gericht aan de gemeenteraad. Volgens het viertal is sprake van een hetze tegen de stad Verona.

"Onmiddellijk na afloop begon een mediacampagne door politici en journalisten, die de kans om modder op de stad te gooien niet hebben gemist. Het is niet acceptabel dat Verona in het verdomhoekje wordt geplaatst, zeker wanneer er niets is gebeurd." De raadsleden eisen een gerechtelijke procedure tegen Balotelli. "We roepen de burgemeester en de raadsheer op om gerechtelijke stappen te nemen tegen Balotelli en iedereen die Verona onterecht belastert."

Eerder ontkende ook de trainer van Hellas Verona, Ivan Juric, dat Balotelli racistisch bejegend is. “Ik ben niet bang om te zeggen dat er geen racistische spreekkoren waren vandaag. Misschien hebben ze deze geweldige speler uitgejouwd of bespot, maar verder was er niks. Niets”, zei Juric in gesprek met Sky Italia. "Je kan het hem vragen, maar er gebeurde niks. Ik walg van racisme en ik zal de eerste zijn om het te veroordelen, maar er was daarvan vandaag geen sprake. Ze hebben hem uitgedaagd met sarcastische spreekkoren, die waren niet racistisch. Iedereen die iets anders beweert, liegt."

Agire per vie giudiziarie contro Balotelli. A Verona stanno superando se stessi. pic.twitter.com/RIuWz3iVXZ — @isentinellidimilano (@isentinelli) November 5, 2019