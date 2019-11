Willem II boycot uitwedstrijd tegen Ajax vanwege ‘onprettige ervaringen’

Willem II-supporters slaan de uitwedstrijd tegen Ajax op vrijdag 6 december over. Het Supporterscollectief van de Eredivisionist heeft in overleg met de clubleiding besloten dat er geen kaarten worden verkocht voor het uitvak in de Johan Cruijff ArenA.

Redenen voor het boycot zijn enkele 'onprettige ervaringen' bij eerdere wedstrijden in Amsterdam. Zo werden de Willem II-fans vorig seizoen zonder concrete aanleiding urenlang vastgehouden in een trein op het centraal station zonder eten en drinken. In eerdere jaren zouden Willem II-fans geconfronteerd zijn met onnodig gebruik van geweld door undercoveragenten.

Willem II en zijn supporters zijn een alternatief voor de uitwedstrijd tegen Ajax overeengekomen. De Brabantse club opent op vrijdag 6 december de deuren van het eigen Koning Willem II-stadion voor zijn fans, waar het duel met Ajax op grote schermen te bekijken zal zijn. Daarnaast zijn er optredens van dj's.