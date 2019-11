Ibrahimovic ruimschoots afgetroefd door ‘Fiat’ in MLS-verkiezing

Zlatan Ibrahimovic heeft naast de Landon Donovan Most Valuable Player-award in de Major League Soccer gegrepen. De spits van LA Galaxy werd in de verkiezing om de meest waardevolle speler in de Noord-Amerikaanse competitie afgetroefd door Carlos Vela van Los Angeles FC.

Vela kreeg 69 procent van de stemmen, die werden uitgebracht door media, spelers en trainers. De Mexicaanse aanvaller kende met 34 doelpunten en 15 assists een topjaar in de MLS. Vela leidde zijn club naar de eerste plek in de reguliere Western Conference. In de halve finale van de play-offs werd Los Angeles FC onlangs uitgeschakeld door Seattle Sounders (1-3), nadat in de kwartfinale nog werd afgerekend met het LA Galaxy van Ibrahimovic (5-3).

"Voor mij is het gewoon een beloning voor alle inspanning en al het werk", reageert Vela, de eerste Mexicaanse speler die de MVP-award wint in de MLS. "Mijn teamgenoten zijn een belangrijk onderdeel om deze trofee te winnen, omdat ze mijn werk makkelijk maken. Ik kom elke ochtend vrolijk naar de training, omdat ik met mijn vrienden werk. Het was gemakkelijk voor mij om al mijn doelen en al deze overwinningen te behalen met dit team, dus daarvoor wil ik mijn teamgenoten bedanken."

Ook de 38-jarige Ibrahimovic had met dertig competitiedoelpunten een uitstekend seizoen in Amerika, maar kreeg slechts veertien procent van de stemmen. De voormalig spits van onder meer Manchester United en Paris Saint-Germain liet zich onlangs nog denigrerend uit over Vela. "Ik ben met een voorsprong nog steeds de beste", zei de Zweed. "Hoe oud is Vela? 29? En hij speelt in de MLS in zijn beste jaren? Ik zat toen in Europa. Een wereld van verschil. Je vergelijkt een Ferrari toch niet met een Fiat?"