‘PSG wil Real Madrid aftroeven met jaarsalaris van 36,7 miljoen euro’

Kylian Mbappé geldt al jarenlang als de gedroomde aanwinst van Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez en de verwachting is dan ook dat de Koninklijke aankomende zomer een nieuwe poging gaat wagen om de aanvaller over te nemen. Zijn huidige werkgever Paris Saint-Germain is hier echter niet van gediend en is volgens berichten uit Frankrijk bereid om ver te gaan om Mbappé voor de club te behouden.

Le Parisien meldt dinsdag dat PSG Mbappé inmiddels een voorstel heeft gedaan om zijn tot medio 2022 doorlopende contract open te breken. Over de duur van een eventuele nieuwe verbintenis wordt niet gerept, maar het is wel duidelijk dat de club bereid is om de twintigjarige wereldkampioen op hetzelfde niveau te zetten als superster Neymar.

De Braziliaan verdient momenteel 36,7 miljoen euro bruto per jaar en Mbappé kan eenzelfde gage tegemoetzien als hij besluit om zich langer aan de Franse grootmacht te verbinden. De aanvaller strijkt nu nog twintig miljoen euro bruto op jaarbasis op en gaat er zodoende flink op vooruit als hij besluit om bij te tekenen.

Of Mbappé er inderdaad voor gaat kiezen om zijn contract te verlengen is nog niet duidelijk, aangezien hij nog geen beslissing genomen heeft over zijn toekomst. De prestaties van PSG in de Champions League dit seizoen zullen een grote invloed hebben op zijn besluit, zo klinkt het. Les Parisiens zullen hoe dan ook de hoofdprijs willen zien als de 33-voudig international van Frankrijk er wel voor kiest om tussentijds te vertrekken.