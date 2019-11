‘Als ik hem vergelijk met Wijnaldum of Van de Beek, moet ik beslissingen nemen’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei gekomen is. Met deze keer aandacht voor Davy Klaassen (26), de motor op het middenveld bij Werder Bremen. De zestienvoudig international van het Nederlands elftal ruilde Ajax twee jaar geleden in voor het Engelse Everton, maar kwam er niet aan te pas in de Premier League. Een jaar later volgde een nieuwe transfer richting de Bundesliga en Klaassen is inmiddels uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht bij die Werderaner.

Door Robin Bruggeman

Klaassen had in de zomer van 2017 met veertien doelpunten en tien assists in de Eredivisie zijn, statistisch gezien, meest succesvolle seizoen tot dan toe achter de rug, terwijl met Ajax de finale van de Europa League bereikt werd. De destijds 24-jarige middenvelder was bovendien uitgegroeid tot aanvoerder van de Amsterdammers en alles leek erop te wijzen dat hij toe was aan een volgende stap. Met Everton maakte hij daarnaast ogenschijnlijk de verstandige keuze door niet meteen een transfer richting de absolute top te maken, maar eerst voor een stabiele subtopper in een grote Europese competitie te gaan. Vanaf de kant van the Toffees was er eveneens de overtuiging dat Klaassen de ontbrekende schakel op het middenveld was en met een transfersom van 27 miljoen euro werd hij een van de duurste aankopen uit de geschiedenis van de tweede club van Liverpool.

Toenmalig manager Ronald Koeman deed in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Stoke City meteen een beroep op de nieuwkomer, maar daarna moest hij genoegen nemen met invalbeurten tegen Manchester City, Tottenham Hotspur en Bournemouth. Vanaf begin oktober belandde Klaassen definitief op de bank in Liverpool en het ontslag van Koeman op 23 oktober 2017, toen Everton na een dramatische start in de degradatiezone bungelde, deed de kansen van de middenvelder geen goeds. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal werd opgevolgd door Sam Allardyce en de Engelse oefenmeester nam Klaassen in de daaropvolgende maanden niet eens op in zijn selectie. In de winterse transferperiode was er vervolgens even sprake van een snel vertrek bij Everton, maar een overstap naar Napoli ging uiteindelijk op het laatste moment niet door. “Eerst wilde ik niet weg, ik zat er pas net en ik geloofde dat ik nog wel een kans zou krijgen. Toen die kans gedurende de transferperiode toch niet kwam, heb ik de verantwoordelijken op de laatste dag laten weten dat ik wilde vertrekken”, blikte Klaassen onlangs terug in gesprek met 11Freunde.

Klaassen verloor vlak voor zijn vertrek bij Ajax de Europa League-finale van Manchester United

‘We houden geen rekening meer met je’

“Voor Napoli was dat uiteindelijk te kortdag, een transfer was niet zo snel te realiseren. Everton had met Allardyce bovendien een manager aangesteld die ik op het trainingsveld hoopte te kunnen overtuigen om mij meer speeltijd te geven. Ik kwam er echter snel achter dat ik bij Everton geen toekomst meer had en ook de trainer nam me apart. Hij was heel duidelijk tegen mij: ‘We houden in onze plannen geen rekening meer met je. Als je wil, mag je in de zomer vertrekken.’ Voor mij hielp dat uiteindelijk wel. De trainer vertelde mij dat vrij snel na zijn aantreden waardoor ik genoeg tijd had om me in te stellen op een zomerse transfer.” Die transfer kwam uiteindelijk van de grond toen Werder zich in Engeland meldde en hem met een transfersom van 13,5 miljoen euro ruimschoots de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis maakte. Voor Klaassen kwam er zodoende na slechts 820 speelminuten alweer een einde aan zijn avontuur in Engeland, al moet hij ook toegeven dat het Engelse voetbal wellicht niet zo goed bij zijn kwaliteiten past: “Veel mensen zullen de nieuwe omgeving en aanpassingsproblemen als redenen aanvoeren, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik bij Everton gewoon niet goed gespeeld heb. Ik kreeg daar het gevoel dat ik niet goed in het Engelse spel paste. De filosofie is daar compleet anders. Ik was het mijn hele leven gewend om situaties op het veld op een speelse manier op te lossen. Dat was in Engeland totaal anders.”

Koeman moest vorig jaar bij Rondo van Ziggo Sport eveneens concluderen dat het aantrekken van Klaassen een inschattingsfout is geweest voor Everton. “Hij had moeite met de agressiviteit en het tempo. Hij kwam veel in de duels en die win je niet in Engeland. Je krijgt geen tijd op het middenveld. Het viel mij wel tegen met Davy. Wat hem ook niet hielp was dat we geen spits hadden. Romelu Lukaku vertrok en de komst van Olivier Giroud ging op het laatste moment niet door. Ik had echt verwacht dat hij zich makkelijker aan zou passen. Daarom had ik hem ook gehaald. Niemand binnen de club had twijfels over hem. In Nederland ook niet. Klaassen was iemand voor wie we veel geld uitgaven en die echt een rol op het middenveld had kunnen hebben. Achteraf moet je er misschien wel over twijfelen of de stap niet te groot was.” Tegenover de Liverpool Echo voegt hij echter toe dat Klaassen wellicht wat te snel is afgeschreven op Goodison Park: “Mensen zeggen meestal, en ik heb die verhalen ook gehoord, dat je een jaar nodig hebt om aan de Premier League te wennen. Je kan niet na een of twee maanden al zeggen dat iemand niet goed genoeg is. Sommige spelers hebben tijd nodig om zich aan te passen.”

Klaassen speelde uiteindelijk slechts zestien officiële wedstrijden voor Everton

Reserveaanvoerder

Als grote aankoop groeide Klaassen meteen uit tot een belangrijke speler in Bremen en van de 34 Bundesliga-wedstrijden die zijn ploeg speelde in de afgelopen voetbaljaargang miste hij er slechts eentje wegens een schorsing. Werder eindigde het seizoen uiteindelijk op een achtste plaats en greep daardoor met een punt achterstand op nummer zeven Eintracht Frankfurt net naast een plekje in de voorrondes van de Europa League. De doelstelling voor het huidige seizoen is opnieuw het afdwingen van kwalificatie voor Europees voetbal en de Duitsers doen dat ditmaal met Klaassen als reserveaanvoerder. De middenvelder vervult achter routinier Niklas Moisander de rol van tweede captain en droeg in de afgelopen weken, vanwege een spierblessure bij de Fin, zelfs de aanvoerdersband. Voor Klaassen is het een aparte gewaarwording dat hij de band opnieuw overneemt van Moisander, die hem ook al als aanvoerder voorging bij Ajax: “Het is natuurlijk een eer om de captain te zijn. Maar ik hoop dat Niklas hier nog lang zal spelen…”, glimlacht hij in gesprek met BILD.

Voor Klaassen is het verder geen verrassing dat trainer Florian Kohfeldt bij hem uit is gekomen voor deze rol. “Toen ik naar Werder kwam, vertelde de trainer mij al dat hij mij veel verantwoordelijkheid wilde geven. Daar ben ik ook het type voor, ik voel me daar goed bij”, gaat hij verder. Van een meer traditionele nummer tien in zijn tijd bij Ajax is Klaassen onder de pas 37-jarige oefenmeester dit seizoen veranderd in een ware box-to-box-middenvelder die overal op het veld te vinden is. Daar hoort ook het maken van de nodige extra kilometers bij en in de eerste negen speelrondes legde alleen Joshua Kimmich van Bayern München een grotere afstand af dan Klaassen, die in Werder al liefkozend wordt omschreven als de ‘paardenlong’ van zijn ploeg. De zestienvoudig international van het Nederlands elftal vormt dit seizoen doorgaans met de meer controlerend spelende Nuri Sahin en Maximilian Eggestein het middenrif van zijn ploeg, waarbij Leonardo Bittencourt afwisselend als rechtsbuiten en als nummer 10 opereert. Ondanks zijn wat meer teruggetrokken plek op het veld, en rol als aanvoerlijn richting linksbuiten Milot Rashica, laat Klaassen echter ook nog steeds zien dat hij zijn neusje voor de goal en de kwaliteit om op het goede moment de zestien in te komen nog niet verloren is. De middenvelder maakte in de eerste tien competitiewedstrijden van het seizoen al drie doelpunten en deze goals waren stuk voor stuk belangrijk. Na de openingstreffers tegen Union Berlin en Eintracht Frankfurt scoorde hij anderhalve week geleden ook tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, waardoor Werder uiteindelijk een punt overhield aan het bezoek aan die Werkself.

Klaassen speelde vooralsnog zestien interlands namens het Nederlands elftal

‘Ik wilde niet na een jaar al vertrekken’.

Werder is na een goede start wat teruggevallen op de ranglijst en bezet momenteel de twaalfde plek, al blijven de verschillen in de subtop van de Bundesliga relatief klein. De doelstelling om deelname aan de Europa League af te dwingen hoeft daardoor nog niet in de ijskast gezet te worden en een plek bij de eerste zes van de Bundesliga zou daarom een mooi afscheidscadeau van Klaassen kunnen zijn aan de club die hem vorig jaar de kans gaf om zijn loopbaan weer op gang te helpen. Afgelopen zomer kwam het nog niet van een transfer naar het geïnteresseerde Lazio, aangezien de middenvelder vond nog niet toe te zijn aan een volgende stap. “Daar heb ik zelf geen idee van. Ik heb tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik er niets over wilde horen. Ik wilde niet na een jaar al vertrekken nadat Werder mij het vertrouwen had gegeven na een zwaar jaar in Engeland. Dat heeft veel voor me betekend”, vertelde hij onlangs aan BILD over de vermeende interesse uit Italië. Aankomende zomer zou dit echter anders kunnen zijn voor de dan 27-jarige Klaassen, die zich met een stap naar een grotere club bovendien nadrukkelijker in beeld zou kunnen spelen bij het Nederlands elftal. Voor een terugkeer bij Oranje moet echter niet alles wijken, zo voegt hij toe: “Ik ga mijn club er niet op uitzoeken om zo snel mogelijk bij Oranje te komen. Het belangrijkste is dat ik me ergens goed voel, dan kan ik ook het beste presteren.”

De voormalig Ajacied speelde zijn laatste interland nu iets meer dan twee jaar geleden tegen Zweden en zag hoe Oranje in de afgelopen tijd, aan de hand van zijn voormalige trainer Koeman, met een nieuwe generatie internationals de weg weer naar boven in heeft gezet. Klaassen volgde de verrichtingen van het Nederlands elftal de afgelopen tijd voor de televisie, maar hoopt in de toekomst weer een rol van betekenis te kunnen gaan spelen bij de nationale ploeg: “Ik wil altijd voor Nederland spelen, maar ik begrijp ook dat ik er de laatste tijd niet bij heb gezeten omdat ik amper heb gespeeld. Nu begin ik weer beter te spelen en ik hoop dat ik het goed genoeg doe om uiteindelijk weer bij Oranje aan te mogen sluiten. Ik denk ook wel dat ze weten dat ik er nog ben”, vertelde hij eind vorige maand bij de NOS. Koeman is zich bewust van de stappen die zijn voormalige pupil in Duitsland heeft gezet, maar nam hem niet op in de voorselectie voor de beslissende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland. Tegenover de Liverpool Echo gaf de bondscoach onlangs toe dat hij lastige keuzes moet maken: “Hij speelt heel goed. Ik heb hem aan het werk gezien tegen Borussia Dortmund (2-2 gelijkspel, red.). Hij speelt nu op een iets andere positie, aan de linkerkant van een ruit. Ik heb hem verteld dat ik blij ben dat hij in een goede competitie speelt. Maar als ik hem vergelijk met Georginio Wijnaldum of Donny van de Beek, moet ik beslissingen nemen.”