Memphis Depay: ‘Ik ben jong, maar ik kwam ook jong in deze wereld terecht’

Olympique Lyon en Benfica staan in de groepsfase van de Champions League tegenover elkaar. Het team van Rudi Garcia staat derde in Groep G, met vier punten uit de eerste drie groepsduels, en een overwinning betekent een belangrijke stap richting overwintering in het Europese miljardenbal. Memphis Depay sprak in aanloop naar de krachtmeting over zijn rol binnen de selectie van les Gones.