Chelsea - Ajax: live-uitzending, blessures en vermoedelijke opstellingen

Ajax en Chelsea staan na twee weken opnieuw tegenover elkaar in de groepsfase van de Champions League. Na de 0-1 overwinning voor the Blues in Amsterdam, wacht een nieuwe confrontatie op Stamford Bridge. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd, zo bleek tijdens het duel in de Johan Cruijff ArenA. Een doelpunt van invaller Michy Batshuayi in de slotfase bleek de ploeg van Erik ten Hag echter te machtig. In Londen heeft Ajax derhalve iets recht te zetten.

Na overwinningen op Lille OSC (3-0) en Valencia (0-3) was Chelsea de eerste club die Ajax in het seizoen 2019/20 een nederlaag toebracht. In Amsterdam voelde men zich bestolen door de arbitrage. Het afgekeurde doelpunt van Quincy Promes was na afloop onderwerp van gesprek. De VAR zou een verkeerd beeld hebben gebruikt bij zijn beoordeling. “Dan zijn we inderdaad genaaid”, foeterde een balende Donny van de Beek een dag later in gesprek met FOX Sports. Eerder in de wedstrijd werd Ajax ook al benadeeld door de arbitrage toen een Ajax-aanval onterecht werd afgevlagd vanwege buitenspel, terwijl de bal vervolgens op de stip had gemoeten nadat Marcos Alonso hands maakte in het strafschopgebied. “Ik snapte sowieso niet dat er werd gevlagd. Als ze het spel hadden laten doorlopen, hadden ze later nog kunnen kijken of er sprake was van buitenspel. En dan was het gewoon een penalty voor ons geweest."

Terugkijkend op het duel in de Johan Cruijff ArenA ziet Ten Hag genoeg verbeterpunten. “We moeten het beter doen aan de bal”, wordt Ten Hag geciteerd door Voetbal International. “We moeten nauwkeurig zijn, zorgvuldig, dat is tegen een goede ploeg als Chelsea met hoge pressing niet makkelijk. Maar zo simpel is het wel. We hebben de spelers de beelden van de eerste wedstrijd laten zien, waar voor hen de ruimtes lagen, hoe je daarin vrij moet lopen en welke keuzes dan gemaakt moeten worden. Maar de boodschap is dezelfde als voor de eerste wedstrijd, we zullen goed moeten zijn aan de bal.”

Ten Hag: 'Ik weet ook niet waarom we uit vaak beter presteren dan thuis'

Chelsea verkeert in een goede vorm en won afgelopen weekend nog met 1-2 van Watford. Manager Frank Lampard heeft de boel op de rit. Na de 0-1 uitzege weigert hij de favorietenrol in te nemen. “We moeten de kwaliteit en het gevaar van Ajax niet onderschatten”, aldus de trainer op de persconferentie van maandag. “Het is zo'n ongelooflijk technische ploeg. We hebben een geweldige reactie laten zien sinds we de eerste thuiswedstrijd verloren (tegen Valencia, red.) en verwachten dat we doorgaan, maar we moeten voor dezelfde voorbereiding en inzet zorgen als in de laatst twee wedstrijden.”

Blessures Chelsea en Ajax

Lampard sprak rond de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Watford al de verwachting uit dat N’Golo Kanté wellicht in actie zou kunnen komen tegen Ajax. De Franse middenvelder ontbrak in Amsterdam met een liesblessure, maar trainde op de afsluitende training van maandag volledig mee en zit bij de selectie. Ook Andreas Christensen en Ross Barkley zijn hersteld van hun blessures en zijn inzetbaar. De enige afwezige op de training was Antonio Rüdiger, die ook de uitwedstrijd tegen Ajax moest laten schieten.

Aan de kant van Ajax waren er zorgen na de wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen PEC Zwolle (2-4 winst). Lisandro Martínez werd in de eerste helft al naar de kant gehaald nadat hij een stevige beuk te verwerken kreeg van Gustavo Hamer. Edson Álvarez moest het veld verlaten na een elleboogstoot en ook Van de Beek maakte de negentig minuten niet vol. Op het kunstgras in Zwolle kreeg hij wat last van zijn hamstring en koos Ten Hag er voor om hem uit voorzorg naar de kant te halen. Maandag werd bekend dat het drietal gewoon mee afgereisd is naar Londen en dinsdag inzetbaar is.

Vermoedelijke opstellingen

Engelse media verwachten dat Kanté direct weer terugkeert in het elftal, ondanks dat hij dit seizoen in de Premier League pas drie keer vanuit de basis begon. Hoewel Barkley en Christensen ook weer fit zijn, zullen zij genoegen moeten nemen met een reserverol. Batshuayi hoopt dat hij een plek in de basis heeft verdiend met zijn winnende treffer in Amsterdam, maar naar verwachting krijgt Tammy Abraham weer de voorkeur. Alonso zat afgelopen weekend tegen Watford nog op de bank, maar hij zal terugkeren op de linksbackpositie.

Het Algemeen Dagblad verwacht dat Ten Hag vasthoudt aan dezelfde opstelling zoals twee weken geleden. Dat betekent dat Noussair Mazraoui weer op de bank zit. Hij maakte afgelopen vrijdag in Zwolle de negentig minuten vol en dinsdagavond is het weer de beurt aan Sergiño Dest. Op het middenveld schuift Van de Beek een positie naar voren, want het blok voor de achterhoede wordt weer gevormd door Lisandro Martínez en Álvarez. Dusan Tadic begint in de punt van de aanval met Hakim Ziyech en Quincy Promes naast zich. “Ik zal niets over de opstelling zeggen, maar we hebben wat te kiezen. We hebben een goed team met goede spelers, op Champions League-avonden zijn ze extra geprikkeld en daar reken ik morgenavond ook op”, aldus de trainer maandgavond tijdens het persmoment.

Vermoedelijke opstelling Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Alonso; Kovacic, Kanté, Jorginho; Pulisic, Abraham, Mount

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Van de Beek, Martínez; Ziyech, Tadic, Promes.

Mason Mount: 'Mijn periode in de Eredivisie heeft me gemaakt tot wie ik nu ben'

Statistieken Chelsea - Ajax

O Ajax verloor nog nooit een Champions League-uitduel op Engelse bodem: een zege (op Tottenham Hotspur in april) en drie remises. De laatste uitnederlaag in Engeland in de voormalige Europa Cup was in april 1980, toen Nottingham Forest in de halve finale met 2-0 won.

O Chelsea won tot dusver elke wedstrijd tegen een Nederlandse opponent in de Champions League: twee zeges op Feyenoord (3-1 en 1-3, in 1999/00) en een overwinning op Ajax (0-1, in 2019/20).

O Ajax won elk van de laatste vijf uitwedstrijden in de Champions League. Voorafgaand aan deze reeks stapten de Amsterdammers in slechts 4 van de 38 uitduels in het toernooi als winnaar van het veld: 13 remises en 21 nederlagen.

O Dusan Tadic was bij acht van de laatste veertien doelpunten van Ajax in de groepsfase van de Champions League betrokken: drie assists en vijf treffers. Als we kijken naar de laatste zeven doelpunten in uitduels in Europa: drie assists en drie treffers van de Serviër.

O Willian creëerde dit seizoen in de Champions League tien kansen voor zijn ploeggenoten van Chelsea, maar wacht nog op zijn eerste assist. Ook Memphis Depay kwam dit seizoen in het tenue van Olympique Lyon tot een dergelijk aantal in het toernooi zonder een doelpunt voor te bereiden.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Chelsea en Ajax op Stamford Bridge begint dinsdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd. Het duel wordt live uitgezonden door Veronica en de voorbeschouwing begint om 20.30 uur. Ook Ziggo Sport zendt de ontmoeting in de Champions League uit. Op het kanaal Ziggo Sport Voetbal start de uitzending om 20.55 uur.