Derksen fileert viertal: ‘Die kan je bij het gehandicaptenvoetbal meenemen’

Johan Derksen is geen fan van Daniel Schwaab en Timo Baumgartl. De twee Duitse verdedigers van PSV stonden zaterdagavond in de basis bij het 2-2 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam en konden volgens de analist wederom niet imponeren. Derksen vindt het onbegrijpelijk dat de Eindhovense club de stoppers in huis heeft gehaald.

"Ze moeten in de Bundesliga zich toch helemaal de tering lachen dat PSV de twee slechtste centrale verdedigers uitgekozen heeft voor een godsvermogen om naar Eindhoven te halen? Ik zie in de Bundesliga nooit zulke slechte verdedigers", stelt Derksen maandagavond bij Veronica Inside over het centrale duo van de Eindhovenaren.

De analist doelt dan vooral op de prijs van Baumgartl, die deze zomer voor circa tien miljoen euro overkwam van VfB Stuttgart. Op de vraag of de twee PSV'ers beter of slechter zijn dan Jan-Arie van der Heijden en Edgar Ié, die bij Feyenoord afgelopen zondag tegen VVV-Venlo (0-3 overwinning) centraal achterin stonden, heeft Derksen een duidelijk antwoord.

"Nou, ze zijn niet beter. Die kan je alle vier bij het gehandicaptenvoetbal meenemen", aldus Derksen, die bij PSV wel onder de indruk is van Mohamed Ihattaren. Ook collega René van der Gijp is fan. "Zeker nu dat Steven Bergwijn en Donyell Malen weg zijn, zijn ze volledig afhankelijk van Ihattaren. Hij speelde zo goed tegen Sparta. Hij deed zulke goede dingen, hij kan zo goed voetballen."