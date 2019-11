‘Arrogant’ Oranje Onder-17 speelt vannacht op WK: ‘Het was niet handig’

Oranje Onder-17 speelt in de nacht van dinsdag op woensdag om 00.00 uur de achtste finale op het WK in Brazilië tegen Nigeria. Het team van bondscoach Peter van der Veen overleefde op het nippertje de knockout-fase dankzij een 4-0 overwinning in de laatste groepswedstrijd op de Verenigde Staten en de zege van Argentinië op Tadzjikistan. Daardoor mocht Nederland als een van de vier beste nummers drie in het toernooi blijven.

Eliminatie in de groepsfase zou bijzonder teleurstellend zijn geweest. Op sociale media werden de voetballers van Oranje Onder-17 ‘arrogant’ genoemd omdat ze voor aanvang van het WK openlijk uitspraken wereldkampioen te willen worden. “Ja, ik heb er wel een aantal gelezen. Maar wij zijn niet arrogant, we hebben gewoon veel zelfvertrouwen, zijn gedreven en gemotiveerd. Misschien was het achteraf niet zo handig om het zo overtuigend uit te spreken. Maar ook dat is een les”, erkent Mohamed Taabouni, aanvallende middenvelder van AZ, in gesprek met de NOS.

Taabouni leert naar eigen zeggen ‘heel veel’ van het mondiale eindtoernooi. “Het gewonnen Europees kampioenschap (eerder dit jaar, red.) heeft mij veel gebracht”, verzekert de tweede aanvoerder van Oranje Onder-17. “Ik kreeg een contractverlenging bij AZ en mocht gelijk met het eerste meetrainen. Mensen kijken anders naar je als je een EK hebt gewonnen. Dit is nog groter. Mooi voor mijzelf en mijn carrière.”

Taabouni zit dicht tegen zijn debuut bij AZ aan, waar trainer Arne Slot veel met hem bezig is om hem klaar te stomen voor het grote werk. “Hij houdt me in de gaten, heeft vertrouwen in mij. En als de kans er is, dan pak ik die.” Nederland verloor in de groepsfase met 3-1 van Senegal. “Nigeria is een beetje eenzelfde soort ploeg, met veel power en van goed niveau, dus we kunnen onze borst natmaken”, zegt Van der Veen in gesprek met De Telegraaf. Melayro Bogarde en Ian Maatsen leren terug van een schorsing.