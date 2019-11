Fraser waarschuwt Ajax: ‘Hij heeft veel weg van Johan Cruijff’

Mason Mount speelt dinsdag voor de derde keer in zijn nog prille loopbaan een wedstrijd tegen Ajax, in het kader van de groepsfase van de Champions League. De twintigjarige aanvaller van Chelsea speelde in 2017/18 op huurbasis voor Vitesse, waar zijn tijdelijke komst uit Londen als een geschenk uit de hemel werd gezien. “Een bijzonder ventje. Dat is het”, zo stellen toenmalig technisch directeur Marc van Hintum en voormalig Vitesse-trainer Henk Fraser. “Ajax is gewaarschuwd.”

Van Hintum is nog steeds onder de indruk van de korte samenwerking met Mount. “Dit is de beste speler van Chelsea die ik ooit bij Vitesse heb gezien”, vertelt de oud-voetballer dinsdag in gesprek met De Telegraaf. “Mason is zó ongelooflijk allround. Hij kan alles en is extreem goed qua mentaliteit. Ik kan eigenlijk niets opnoemen waar hij minder in is. Mount scoorde bij ons koppend, met links, met rechts. Hij is snel op de eerste meters, heeft inhoud, is volkomen tweebenig en vaardig in de kleine ruimte, kapt en draait kort en heeft een versnelling met de bal aan de voet. Zijn compleetheid maakt hem exceptioneel.”

“Ook zonder transferban voor Chelsea was hij honderd procent zeker in hun eerste gekomen”, verzekert Van Hintum, die aanvankelijk weinig fiducie in de komst van Mount had. Callum Hudson-Odoi en Tammy Abraham stonden ook op de radar van Vitesse, maar mochten niet naar Nederland. Mount was jaren achter elkaar uitgeroepen tot hét talent van de opleiding, maar zijn komst was toch haalbaar. “Ik denk dat de beleidsbepalers heel goed hebben gezien dat hij fysiek bij ons nog een beetje kon rijpen, terwijl hij in het Championship misschien ten onder zou gaan in het geweld. Het was achteraf de perfecte weg voor hem.”

Fraser zag Mount twee weken geleden uitstekend spelen in het eerste Champions League-duel tussen Ajax en Chelsea (0-1). Het verbaast de tegenwoordig trainer van Sparta allerminst. “Ik heb het genoegen gehad met Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Jonathan de Guzman te mogen werken. Stuk voor stuk topspelers met op jonge leeftijd al een geweldige drive. Maar voor mijn gevoel was Mason nóg iets verder.”

Fraser gaat zelf een stapje verder. “Het is misschien een rare vergelijking, maar Mason heeft veel weg van Johan Cruijff. Hij is pezig, watervlug en zó snel aan de bal en in zijn hoofd dat hij eigenlijk nooit in de duels komt. Net als Frenkie de Jong, zeg maar.” De resultaten in 2017/18 onder Fraser vielen tegen. “Hoe stroef het bij ons ook ging, hij was als achttienjarige eigenlijk de enige die initiatief bleef nemen en zich nooit verstopte. Dat tekent de grote spelers”, memoreert Fraser.