‘Hij kan het ten opzichte van Ajax niet maken om nu naar Bayern te gaan’

Bayern München nam zondag afscheid van trainer Niko Kovac, maar Erik ten Hag is niet van plan om de opengevallen plaats bij der Rekordmeister op korte termijn over te nemen. Volgens analist René van der Gijp moet Ten Hag, die eerder in München werkte als coach van het tweede elftal, altijd kiezen voor een topclub van het kaliber Bayern.

"Hij moet dat volgende zomer gewoon doen. Het is toch een fantastische club", zegt Van der Gijp maandagavond in Veronica Inside. "Hij moet die Champions League-resultaten (van afgelopen seizoen met Ajax, red.) nu optimaal benutten. Die kans krijg je maar een keer, man, bij zo’n club." Van der Gijp constateert dat Ten Hag door de Europese prestaties van Ajax inmiddels een andere status heeft over de grens. "Hij is inmiddels zo gegroeid dat hij kan zeggen: 'Luister, ik kom niet tussentijds'. Dat moet hij ook niet doen, ze zitten met veel geblesseerden bij Bayern." Collega-analist Wim Kieft is het eens met Van der Gijp. "Hij kan het ten opzichte van Ajax niet maken om nu te gaan. Ik hoop dat dat de afweging van hem is."

Ten Hag: 'Ik maak dit seizoen sowieso af bij Ajax'

Johan Derksen vindt ook dat Ten Hag een club als Bayern niet kan weigeren. "Bij Ajax heeft hij een fantastisch elftal, maar dan worden zijn twee beste spelers onder zijn kont verkocht. Bij Bayern heb je een fantastisch elftal en kun je als trainer nog zoeken naar versterkingen. Die laten geen spelers weglopen als ze dat niet willen. Dat is het grote voordeel van Bayern."

"Voor de rest moet Nederland zich geen zorgen maken over Ten Hag, want met dit Ajax-materiaal kan ik zomaar tien Nederlandse trainers neerzetten die precies hetzelfde bereiken. Het is niet zo dat Ten Hag iets bijzonders doet. Iedere trainer wordt met Ajax kampioen." Op verzoek van presentator Wilfred Genee noemt Derksen enkele namen van trainers die hij ook geschikt acht voor Ajax. "Denk je dat Ten Hag honderd keer meer kan dan John van den Brom en Alfons Groenendijk en noem ze maar op? Ben je gek, joh. Ik denk zelfs dat Fred Grim het goed doet, die laat dat armzalige RKC Waalwijk iedere week leuk voetballen. Ten Hag is een fantastische trainer door de spelers die hij heeft."