Ten Hag: ‘Ik denk dat hij zeker goed genoeg is voor de Premier League’

Erik ten Hag is voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Chelsea in de groepsfase van de Champions League lovend over André Onana. Volgens de trainer van Ajax is de doelman uit Kameroen uitgegroeid tot een 'sleutelspeler' in Amsterdam en is het een kwestie van tijd voordat Onana zich tussen de beste keepers ter wereld schaart.

Volgens De Telegraaf hebben Paris Saint-Germain, Manchester United en Tottenham Hotspur zich gemeld bij Albert Botines, zaakwaarnemer van de 23-jarige doelman van Ajax. De drie clubs willen Onana komende zomer overnemen. De Amsterdammers denken naar verluidt aan een transfersom van tussen de veertig en vijftig miljoen euro. “Hij maakt een fantastische ontwikkeling door en bewijst zich op Champions League-avonden”, aldus Ten Hag. “Dan wordt hij pas echt uitgedaagd en dan zie je hem zo’n hoog niveau halen. Daar kan ik van genieten en ik denk dat hij zeker goed genoeg is voor de Premier League.”

Lampard: 'We zullen op ons best moeten zijn om Ajax thuis te verslaan'

Ook Noussair Mazraoui kan rekenen op complimenten van Ten Hag. "Hij heeft zich goed ontwikkeld en heeft veel potentieel. Noussair is een verdediger in de typische Ajax-stijl. Hij heeft zichzelf bewezen afgelopen seizoen en is zelfs international van Marokko geworden. Dit seizoen is hij minder gestart, al gaat het de laatste weken weer beter. Daar ben ik blij mee, want we hebben een sterke selectie nodig."

Aanvoerder Dusan Tadic, die ook was aangeschoven voor het persmoment, vindt het jammer dat de aanhang van Ajax dinsdag niet welkom is op Stamford Bridge. "We gaan ze missen, maar we moeten het dus zonder hen doen." De aanvaller weet dat Ajax in Londen beter voor de dag moet komen dan twee weken geleden in de Johan Cruijff ArenA. "We moeten het beter doen in balbezit, dan kunnen we het verschil maken. Dan heeft elke ploeg moeite met Ajax." De tweede confrontatie tussen Chelsea en Ajax in het miljardenbal begint dinsdag om 21.00 uur.