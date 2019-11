Feyenoord kijkt verder: ‘Je hoort geruchten dat hij gepolst gaat worden’

Hans Kraay junior verwacht dat Feyenoord dit seizoen niet in de top drie zal eindigen, zo laat hij weten bij FC Rijnmond. De oud-voetballer denkt dat de vierde plaats het hoogst haalbare is voor de ploeg van trainer Dick Advocaat. Verslaggever Sinclair Bischop laat in hetzelfde programma weten dat Sparta Rotterdam-trainer Henk Fraser hoog op het lijstje staat bij Feyenoord om Advocaat na dit seizoen op te volgen in De Kuip.

“Met dit AZ is de derde plek een utopie voor Feyenoord”, stelt Kraay junior. “Feyenoord heeft geen Teun Koopmeiners, Calvin Stengs en Myron Boadu. Als Feyenoord een mega discipline gaat tonen en keihard werkt, gaat het met Vitesse en FC Utrecht om plek vier strijden.” De verslaggever van FOX Sports ziet een verschil in de manier waarop spelers werken op het veld onder Jaap Stam en Advocaat. “Iemand als Steven Berghuis of Sam Larsson kan nog wel eens geïrriteerd weglopen. Dat gebeurt onder Advocaat echt niet.”

Stam stapte vorige week op na aanhoudende tegenvallende resultaten. Advocaat hoopt het tij te keren en afgelopen zondag ging hij van start met een 0-3 overwinning op VVV-Venlo. De ervaren oefenmeester is tot aan het einde van dit seizoen aangesteld. Bischop houdt er rekening mee dat volgend seizoen Fraser wellicht voor de groep staat bij Feyenoord. “Wij riepen vorig jaar toen Van Bronckhorst opstapte dat hij de ideale trainer van Feyenoord zou zijn.”

“Op de achtergrond hoor je nu geruchten dat hij gepolst gaat worden voor volgend jaar, misschien is het al gebeurd. Ik zou het echt een goede trainer vinden. Hij kan goed met die groep werken”, aldus Bischop over Fraser, die vorige maand nog een nieuw contract tekende bij Sparta tot medio 2021. Bischop denkt niet dat het contract van de 53-jarige trainer bij Sparta een struikelblok zal vormen. “Je weet hoe dat werkt in de voetballerij."