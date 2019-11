PSV-fans boycotten uitwedstrijd op 1 december: ‘Belachelijk tijdstip’

Lighttown Madness boycot de uitwedstrijd van PSV tegen FC Emmen op zondag 1 december en de supportersgroepering van de Eindhovenaren hoopt dat meer PSV-supporters dat zullen doen. Er is bij de achterban van PSV veel onvrede over het aanvangtijdstip van 20.00 uur, dat met ingang van dit seizoen geregeld wordt gehanteerd door de KNVB.

"Ondanks dat we al enkele malen onze onvrede hebben laten blijken over het spelen van wedstrijden op zondagavond om 20:00 uur, is er een tijdje terug besloten om ook de uitwedstrijd tegen FC Emmen op 1 december op dit belachelijke tijdstip te spelen", schrijft Lighttown Madness in een verklaring op de Facebook-pagina. "Het mag nooit en te nimmer de standaard worden om supporters op deze manier de dupe te laten worden."

De supportersgroepering hoopt dat de oproep effect heeft en PSV-fans doet besluiten om de uitwedstrijd in Emmen over te slaan. "We hebben lang overlegd hoe we onze standpunten duidelijk kunnen maken zonder dat de support voor onze club daar onder lijdt. Echter, we zijn tot de conclusie gekomen dat we dit keer niet meer om een boycot heen kunnen. We zullen met de actieve sfeergroepen dan ook niet aanwezig zijn in Emmen."

"Alleen zo kunnen we laten zien dat zondagavond 20:00 uur door ons niet wordt geaccepteerd. Via deze weg willen we je vragen om onze boycot te steunen en geen kaart te boeken voor Emmen-uit. Football is nothing without fans!". Vanuit PSV is nog niet officieel gereageerd op de plannen van Lighttown Madness voor een boycot. Het elftal van trainer Mark van Bommel speelt drie dagen voor het uitduel in Emmen in Lissabon tegen Sporting Portugal in de groepsfase van de Europa League.