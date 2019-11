Ziyech spreekt van ‘cruciaal duel’: ‘Elke kans moet een goal zijn’

Volgens Hakim Ziyech staat Ajax voor een cruciale wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De spelmaker van de Eredivisie-koploper denkt dat een overwinning op Chelsea noodzakelijk is om een gat te slaan met Valencia, dat twee punten achterstand heeft op Ajax. Het elftal van trainer Erik ten Hag verloor twee weken geleden nog met 0-1 van Chelsea. Daarnaast praat Ziyech over de succesvolle samenwerking met Quincy Promes.

"Ik denk dat het een cruciaal duel is", verklaart Ziyech maandag tegenover Ajax TV. "Valencia staat nu op twee punten achterstand en wij en Chelsea hebben zes punten." Ziyech heeft weinig goede herinneringen aan het duel met Chelsea op eigen veld. "Er werden niet veel kansen over en weer gecreëerd. Het was wel een spannende wedstrijd om naar te kijken, maar voor Ajax-mensen geen leuke wedstrijd om naar te kijken."

Frank Lampard: 'We zullen op ons best moeten zijn om Ajax thuis te verslaan'

Ziyech weet dan ook dat Ajax dinsdag beter moet spelen om met een positief resultaat terug te keren naar Amsterdam. "Elke kans moet een goal zijn. Het positiespel dat we voorheen speelden, speelden we die wedstrijd (tegen Chelsea, red.) niet zoals we die hoorden te spelen. Het stond in verdedigend opzicht wel goed, maar alleen voetballend speelden we niet ons eigen positiespel en dat moeten we wel doen. We moeten vrij zijn in onze hoofden en het spel spelen dat we altijd moeten spelen."

De aanvallende middenvelder van Ajax gaat ook dieper in op zijn goede relatie met Promes, die na een moeizame start lijkt te zijn opgebloeid in Amsterdam. "We hebben zeker gesproken", aldus Ziyech. "Hoe moeilijk het ook is, maar in zulke fases moet je wel rustig blijven en weten dat je kans komt. Vanaf het moment dat hij zijn kans heeft gekregen, heeft hij die met beide handen gegrepen. Hij is niet meer weg te denken uit het eerste elftal." Promes staat in de Eredivisie op acht treffers. Alleen Donyell Malen (tien treffers) heeft vaker gescoord.