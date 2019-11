Depay aast op aanvoerdersband bij Lyon: ‘Ik ben hier nu bijna drie jaar’

De komst van trainer Rudi Garcia naar Olympique Lyon lijkt Memphis Depay goed te doen. De aanvaller van les Gones denkt zelfs na over het aanvoerderschap bij de Zuid-Franse club. Depay, in voorbereiding op het Champions League-duel met Benfica van dinsdag, is dan ook niet bezig met een tussentijds vertrek bij de huidige nummer tien in de Ligue 1, ondanks de geruchten over zijn wens om op korte termijn naar een Europese topclub te verhuizen.

"Ik ben hier nu bijna drie jaar, ik wil belangrijk zijn voor het elftal", laat Depay maandag weten op een persconferentie voorafgaand aan het treffen met Benfica. "Ik heb al aardig wat ervaring opgedaan en doe er alles aan om het team te helpen. Ik moet echter ook progressie boeken als speler en moet mij dus laten zien in het veld." Depay zegt niet bij voorbaat 'nee' tegen de aanvoerdersband bij Lyon. "Daar heb ik wel vertrouwen in, ongeacht mijn rol." Verdediger Léo Dubois is tegen Benfica de captain van Lyon, al heeft Garcia nog geen definitieve keuze gemaakt wat betreft het aanvoerderschap.

'Als je móét winnen, laat je Memphis Depay op het veld staan'

Mocht Garcia uiteindelijk niet voor Depay kiezen als aanvoerder, dan zal dat voor de aanvaller geen onoverkomelijk probleem zijn. "Het belangrijkste is om efficiënt te zijn op het veld. Leiders kunnen veel praten, maar ook hun kwaliteiten tonen op het veld. Ik probeer altijd beide te doen." Depay staat inmiddels op 49 treffers namens Lyon. "Ik ben er blij mee dat ik veel kan scoren voor deze club. Ik wil nog veel vaker scoren en werk er elke dag keihard aan om beter te worden. Als ik scoor, is dat een goede zaak, al heb ik liever dat er drie of vier spelers zijn die dat ook regelmatig doen."

Depay ziet nu al verschillen tussen Garcia en zijn voorganger Sylvinho, die door Lyon aan de kant werd gezet na een serie teleurstellende resultaten. "Hij staat een meer aanvallende speelstijl voor, dat past mij wel." Die veranderde speelstijl komt ook tot uiting in de statistieken, want Depay maakte in de laatste vier duels van Lyon drie doelpunten. De Oranje-international maakte zaterdag ver in blessuretijd de winnende treffer tegen Toulouse (2-3).