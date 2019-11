Man United aast op zomeraanwinst van Real Madrid

Mario Mandzukic heeft een duidelijke voorkeur. De spits, die overbodig is geworden bij Juventus, verkast in de winterse transferperiode liever naar Bayern München dan naar Manchester United. (Tuttosport)

De spits werd voor aanvang van dit seizoen voor zestig miljoen euro overgenomen van Eintracht Frankfurt, maar weet nog niet te overtuigen in Spanje.