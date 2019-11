‘Mourinho vroeg mij vaak naar Bayern en leerde in die tijd ook Duits’

Bayern München nam zondag afscheid van Niko Kovac en sindsdien wordt er in Duitsland en daarbuiten druk gespeculeerd over de opvolging van de Kroaat. Naast Ajax-trainer Erik ten Hag en de momenteel clubloze Massimiliano Allegri zou ook José Mourinho hoog op het lijstje staan in de Allianz Arena. De Portugees is werkloos sinds hij eind vorig jaar werd ontslagen bij Manchester United en kan zodoende meteen instappen. Bastian Schweinsteiger denkt dat Mourinho een dienstverband bij Der Rekordmeister wel ziet zitten.

“Ik kan me Mourinho in ieder geval wel voorstellen in Duitsland. Ik kan me goed herinneren dat hij mij vaak naar Bayern en de Bundesliga heeft gevraagd”, blikt Schweinsteiger, die met Mourinho samenwerkte bij Manchester United, terug in gesprek met BILD. “Hij heeft nog niet eerder in de Bundesliga gewerkt, daarom kan ik me voorstellen dat hij wel oren heeft naar een dienstverband in Duitsland.”

Mourinho is al langer zeer geïnteresseerd in het Duitse voetbal, zo benadrukt zijn voormalige pupil: “Hij kende echt elke speler, ook van de kleinere clubs. Hij leerde in die tijd ook Duits”, gaat de inmiddels gestopte middenvelder verder. Bayern is niet de enige Duitse club die in verband wordt gebracht met de komst van Mourinho, aangezien hij in de afgelopen weken ook werd genoemd bij Borussia Dortmund.

Schweinsteiger weet dat Mourinho het Bayern weleens zeer lastig zou kunnen gaan maken als hij neerstrijkt bij de titelconcurrent: “Ik weet dat hij het stadions en de fans daar geweldig vindt. Mourinho heeft speciale kwaliteiten en als hij de juiste spelers tot zijn beschikking heeft, weet hij hoe hij prijzen moet winnen. Hij kan de tegenstander pijn doen, dat zou weleens goed kunnen passen bij BVB.”