Lampard heeft wereldkampioen terug voor bezoek van Ajax: ‘Het ziet er goed uit’

N’Golo Kanté kampt het hele seizoen al met fysieke ongemakken en moest in de afgelopen weken opnieuw een aantal wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, waaronder het Champions League-treffen met Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder zal dinsdagavond echter wel weer van de partij zijn als the Blues de Amsterdammers op Stamford Bridge ontvangen, zo bevestigt manager Frank Lampard maandagmiddag tijdens een persconferentie.

“Hij zit bij de selectie en dus is hij fit. Het ziet er goed uit, de blessures en kleine klachten die hij had zijn weggetrokken en we hebben hem kunnen testen. Daarvoor was het steeds een kwestie van starten en weer stoppen, maar hij zit nu bij de selectie en hij is beschikbaar”, legt Lampard uit.

De oefenmeester is blij dat hij weer kan beschikken over de Fransman, die vorig jaar van de partij was toen les Bleus de wereldtitel wonnen in Rusland: “Natuurlijk is hij een enorm belangrijke speler voor ons. Hij is een van de beste middenvelders van de wereld en dat is hij al een paar seizoenen lang.”

Lampard: 'Goed spelende Christian Pulisic bezorgt mij dilemma'

“Ik zal dus niet klagen over het ‘mooie probleem’ dat ik nu heb nu hij weer fit is”, gaat Lampard, doelend op de aanwezigheid van verder onder meer Jorginho en Mateo Kovacic, die de afgelopen weken de honneurs waarnamen op het middenveld, verder. “Ik wil concurrentie. We spelen nu elke drie of vier dagen een wedstrijd, ik heb dus iedereen nodig.”

Chelsea won twee weken geleden met 0-1 op bezoek bij Ajax en gaat momenteel met eenzelfde puntenaantal als de Amsterdammers aan kop in Groep H van de Champions League. Lampard verwacht een lastige wedstrijd dinsdagavond: “We moeten hun kwaliteiten en het gevaar dat Ajax vertegenwoordigt begrijpen. Ze hebben zo’n technisch elftal. We hebben goed gereageerd op de nederlaag in onze eerste thuiswedstrijd (tegen Valencia, red.). Als Chelsea verwachten we door te gaan, maar we moeten dezelfde houding laten zien als in de afgelopen twee wedstrijden.” Het eerste fluitsignaal op Stamford Bridge zal dinsdagavond om 21.00 uur klinken.