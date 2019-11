Klopp verzet zich met hand en tand tegen sneer van rivaal Guardiola

Liverpool speelt zondag tegen titelrivaal Manchester City in de Premier League, maar dinsdagavond wacht eerst nog een duel met KRC Genk in de Champions League. In aanloop naar de kraker in Engeland deelde Josep Guardiola een sneer uit naar 'diver' Sadio Mané, maar Jürgen Klopp heeft eigenlijk weinig behoefte om het vuurtje verder op te stoken.

Afgelopen zaterdag won Liverpool ternauwernood met 1-2 van Aston Villa door een late treffer van Mané. Eerder in het duel kreeg de aanvaller een gele kaart na een fopduik, iets wat ook opviel bij Guardiola. "Het gebeurt vaker dat Liverpool op het eind scoort. Hij heeft een speciaal talent. Soms duikt hij, maar hij heeft ook het talent om ongelooflijke doelpunten te maken in de laatste minuut", werd de Spaanse manager van Manchester City geciteerd door de BBC.

Josep Guardiola ziet Liverpool weer laat winnen: 'Dat is ook een talent'

Klopp wil in aanloop naar de wedstrijd tegen KRC Genk niet veel kwijt over de woorden van zijn vakcollega. "Ik ben nu niet in de Manchester City-stemming. Of ik het prettig vind dat hij het over één van mijn spelers had? Niet echt. Ik weet ook niet hoe hij zo snel na de wedstrijd op de hoogte was van het incident. Maar Sadio is zeker niet iemand die duikt. Wellicht was het geen strafschop, maar er was zeker contact", wordt de Duitser geciteerd door verschillende Engelse media.

De manager van Liverpool erkent dat zijn ploeg de grote favoriet is bij het treffen met de Belgische club. "Dat is ook een uitdaging. Een prettige uitdaging, want dat betekent dat je een goede ploeg hebt. Het is echter ook duidelijk dat we wel ons best moeten doen om resultaat te halen. De groep is nog niet beslist. Zij kunnen de Europa Leauge nog halen. We moeten ze respecteren", besluit Klopp.