‘Er was een mogelijkheid om naar Ajax te gaan, maar ik wilde naar Engeland’

Mason Mount verschijnt dinsdagavond naar alle waarschijnlijkheid aan de aftrap als Chelsea Ajax ontvangt in de groepsfase van de Champions League. De twintigjarige Engelsman had echter ook namens de tegenstander aan de wedstrijd kunnen beginnen, daar de Amsterdammers in het verleden een poging hebben ondernomen om hem in te lijven.

Mount werd in het seizoen 2017/18 door the Blues aan Vitesse uitgeleend en groeide in dat jaar uit tot een van de smaakmakers van de Eredivisie. Ajax liet daarna weten geïnteresseerd te zijn in de komst van de aanvallend ingestelde middenvelder. “Er was een mogelijkheid, maar ik wilde toen uiteindelijk terug naar Engeland”, blikt hi j terug in gesprek met Voetbal International.

In plaats van een transfer naar de huidige koploper van de Eredivisie, ging Mount op het tweede Engelse niveau aan de slag bij Derby Count. Daar werkte hij onder Frank Lampard, nu ook zijn manager bij Chelsea: “Toen ik over die mogelijkheid hoorde, was er geen andere optie meer. Dat was het moment dat ik besloot om terug te keren naar Engeland”, gaat hij verder.

Lampard: 'Goed spelende Christian Pulisic bezorgt mij dilemma'

De twee werken nu opnieuw samen op Stamford Bridge en Mount voegt maandagmiddag tijdens een persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax toe elke dag van Lampard te leren: “Ik probeer mijn defensieve en aanvallende taken te perfectioneren en niemand kan me daar beter bij helpen. Hij heeft een grote invloed op mij gehad.”

De Engelsen wonnen twee weken geleden met 0-1 van Ajax in de Johan Cruijff ArenA en gaan daardoor, met evenveel punten als de Amsterdammers, aan kop in Groep H. Mount hoopt dinsdag een soortgelijk resultaat neer te kunnen zetten: “We wisten dat we daarheen moesten, erg professioneel moesten zijn en we staan er nu goed voor in de groep. We weten ook hoe belangrijk de wedstrijd van morgen wordt.” Chelsea en Ajax beginnen om 21.00 aan hun wedstrijd in Londen.