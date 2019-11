TOTO's Tips: dit moet je weten over Chelsea - Ajax

Twee weken geleden maakte Chelsea een einde aan de ongeslagen status van Ajax in het seizoen 2019/20. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van Frank Lampard uiteindelijk met 0-1 te sterk voor het elftal van Erik ten Hag. Het was voor de thuisfans voor het eerst sinds februari 2018 dat er geen enkele keer écht gejuicht kon worden bij een doelpunt. Quincy Promes leek de Amsterdammers nog op voorsprong te zetten, maar na tussenkomst van de VAR werd die treffer afgekeurd. Ajax zint natuurlijk op wraak en samen met TOTO beschouwen wij voor op het vierde groepsduel in de Champions League.

De grootste stunts die Ajax het afgelopen Champions League-seizoen neerzette, vonden plaats buiten Amsterdam. De uitzeges bij Real Madrid, Juventus en Tottenham Hotspur staan bij iedere Ajax-fan nog in het geheugen gegrift. Ook dit seizoen is Ajax buitenshuis sterk begonnen met een 0-3 zege in Valencia. Inmiddels is Ajax al zeven opeenvolgende uitwedstrijden in de Champions League ongeslagen, een reeks die langzaamaan doet denken aan de veertien wedstrijden op vreemde bodem zonder nederlaag in de periode 1994-1997. In die serie won Ajax tien keer in het meest prestigieuze Europese clubtoernooi, vier keer werd er gelijkgespeeld.

Aanvoerder Dusan Tadic speelt een grote rol in de recente uitsuccessen van Ajax in de Champions League. De aanvaller was direct berokken bij acht van de laatste veertien doelpunten die Ajax maakte in de groepsfase van het miljardenbal. Vijf keer kwam hij tot scoren, drie keer gaf hij de beslissende pass. Opvallend genoeg vond het grootste gedeelte van die productie buitenshuis plaats. Van de laatste zeven uitdoelpunten die Ajax maakte in de groepsfase van het toernooi was Tadic er bij zes betrokken (drie goals & drie assists).

Stamford Bridge is dit seizoen allesbehalve een onneembare vesting gebleken. Chelsea wist deze voetbaljaargang slechts drie van de acht thuiswedstrijden in alle competities winnend af te sluiten. Zo wisten Leicester City en Sheffield United the Blues op een gelijkspel te houden, terwijl Valencia, Liverpool en Manchester United wonnen in Londen. De thuisreeks van Chelsea in de Champions League is ook niet om over naar huis te schrijven. Van de laatste zes Champions League-wedstrijden die op Stamford Bridge gespeeld werden, won de thuisclub alleen het treffen met FK Qarabag (6-0). Het speelde drie keer gelijk en verloor twee keer.

Michy Batshuayi was in Amsterdam uiteindelijk de kwelgeest voor de ploeg van Erik Ten Hag. De Belg viel in voor de teleurstellende Tammy Abraham en maakte een gretige indruk. Hij kwam tot 4 schoten waarvan er 3 tussen de palen eindigden, waarmee hij verantwoordelijk was voor 75 procent van de schoten op doel van Chelsea in deze wedstrijd. Zijn moyenne in de Champions League is indrukwekkend te noemen: hij kwam gemiddeld gezien elke 47 speelminuten tot scoren voor Chelsea in de Champions League (3 goals in 141 minuten), het beste gemiddelde ooit voor een Chelsea-speler in die competitie.

