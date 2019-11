‘Opvolger Frenkie de Jong verschijnt op de radar van Barcelona’

Barcelona heeft Rick Zuijderwijk op de radar staan, zo meldt Mundo Deportivo maandag. De Catalaanse grootmacht heeft afgelopen zomer met Frenkie de Jong al een speler met een verleden bij Willem II opgehaald en volgens de Spaanse krant zou de achttienjarige Zuijderwijk in de toekomst eveneens een transfer naar het Camp Nou kunnen maken.

De jonge middenvelder, geboren in Breda, wordt al een tijdje in de gaten gehouden door scouts van Barcelona, zo klinkt het. Zuijderwijk wordt volgens het Spaanse dagblad gezien als de opvolger van De Jong bij Willem II. Zuijderwijk tekende afgelopen april nog een contract in het Koning Willem II Stadion dat hem tot medio 2021 bij de Tilburgers houdt.

"Rick is een creatieve jongen, die vaak oplossingen in het spel ziet die anderen niet zien", zei Bastiaan Riemersma, hoofd van de Willem II Voetbalacademie, bij de contractondertekening van Zuijderwijk. "Hij is daarnaast in staat de bal aan de voet te houden en tegenstanders op zich af te laten komen, waardoor teamgenoten weer vrij komen te staan. Die kwaliteit benut hij goed."

Tot op heden heeft de middenvelder drie duels gespeeld voor de hoofdmacht. Afgelopen augustus maakte hij zijn debuut tijdens het met 0-2 verloren duel met Vitesse. "Na negen jaar in de jeugdopleiding is dit een mooie beloning", zei het talent, geciteerd door het Brabants Dagblad. "Daar heb ik lang voor gewerkt. Jammer dat dit niet de beste wedstrijd voor mij was om in te vallen. Hopelijk krijg ik snel een nieuwe kans."