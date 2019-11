Feyenoord dreigt talent kwijt te raken door interesse uit binnen- en buitenland

Feyenoord gaat Cheick Touré mogelijk kwijtraken. De achttienjarige buitenspeler ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij de Rotterdamse club, waardoor geïnteresseerde clubs over ruim een halfjaar geen transfersom hoeven te betalen. ELF Voetbal meldt maandag dat diverse clubs in binnen- en buitenland belangstelling hebben voor Touré.

Melvin Plet, zaakwaarnemer van het talent, wil tegenover het blad weinig kwijt over de situatie van Touré. "De interesse kan ik bevestigen noch ontkennen", zo klinkt het uit de mond van de belangenbehartiger. "Maar als Feyenoord niets onderneemt, is Cheick komende zomer inderdaad transfervrij. Elke speler vormt dan een interessante optie", laat Plet desgevraagd weten.

De jeugdinternational maakte in augustus 2017 zijn debuut in de Eredivisie door in de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Willem II Steven Berghuis te vervangen. Touré is daarmee na Georginio Wijnaldum de jongste debutant van Feyenoord in de geschiedenis van de Eredivisie. Dit seizoen heeft Touré nog geen minuut gespeeld bij de hoofdmacht van Feyenoord.