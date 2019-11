'Matthijs de Ligt maakt diepe indruk op collega's met arbeidsethos'

Matthijs de Ligt maakt in zijn eerste maanden als speler van Juventus een diepe indruk, zo schrijft Corriere Torino. De twintigjarige verdediger kwam afgelopen zomer over van Ajax en vormt met zijn instelling en professionaliteit een zeer gewaardeerde collega, meldt het dagblad uit Turijn. De krant licht onder meer het arbeidsethos van De Ligt uit.

De Ligt arriveert in de ochtenden vaak eerder dan de andere teamgenoten om zijn 'eigen trainingsprogramma' af te werken. "Matthijs de Ligt arriveert vroeg op Continasse (trainingscomplex, red.) voor de training. De training begint om tien uur, om negen uur is er een vergadering. In het begin vroeg hij: Kunnen we dat niet om acht uur doen?”, zo omschrijft de krant de instelling van De Ligt.

De Oranje-international voert regelmatig eigen oefeningen uit om beter te worden, een attitude die op de goedkeuring van de rest van de selectie en de club kan rekenen. Zijn teamgenoten stellen dat De Ligt 'de kop van een kampioen' heeft. Technisch directeur Fabio Paratici is eveneens enthousiast. "De Ligt lijkt net als Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini, maar dan gecombineerd", aldus de directeur.

De scouts van Juventus raakten vorig seizoen vooral onder de indruk van De Ligt bij de duels met Real Madrid, 'spelend met de air van iemand die alles op zijn sloffen kan doen'. 'De gemakkelijke manier waarop De Ligt speelt, doet denken aan Paul Pogba en Alessandro Del Piero in hun jonge jaren. Juventus is ervan overtuigd dat men met De Ligt een toekomstig kampioen heeft binnengehaald', zo klinkt het.