‘Real Madrid gaat Man City testen met bod van 81 miljoen plus Bale’

Raheem Sterling werd in het verleden al eens in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid en de Spaanse grootmacht lijkt de aanvaller nog niet vergeten te zijn. Sky Sports brengt maandagmiddag namelijk het nieuws naar buiten dat de Koninklijke momenteel een bod voorbereid om de Engels international, met als doel om de ‘vastberadenheid’ van Manchester City te testen.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Engelse sportzender kunnen the Citizens binnen afzienbare tijd een aanbieding vanuit het Santiago Bernabéu verwachten. Real Madrid zou bereid zijn om 81 miljoen euro, plus de diensten van Gareth Bale, te bieden voor de 24-jarige Sterling. Sky Sports voegt toe dat vertegenwoordigers van de Madrilenen later deze maand present zullen zijn tijdens de interlands van Engeland tegen Montenegro en Kosovo voordat er een definitief besluit wordt genomen over het soort bod dat zal worden uitgebracht.

De zaakwaarnemer van Sterling sprak afgelopen zomer al met José Ángel Sánchez, de vicevoorzitter van Real Madrid, over een eventuele overstap. Manchester City wenste destijds niet mee te werken aan een vertrek van zijn aanvaller, die nog vastligt tot medio 2023. Of het plan van Real Madrid om Bale als wisselgeld in een eventuele deal te betrekken nu wel kans van slagen heeft valt overigens nog maar te bezien.

Manager Josep Guardiola zit naar verluidt niet bepaald te wachten op de komst van de dertigjarige Welshman, waardoor een akkoord nog ver weg lijkt. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez vreest daarom dat de eventuele komst van Sterling zijn club een transfersom zal moeten kosten die in de buurt komt van de 222 miljoen euro die Paris Saint-Germain twee jaar geleden betaalde voor Neymar.