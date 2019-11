‘Deze situatie had ik niet verwacht, ze zijn nu grote favoriet tegen Arsenal’

Leicester City moest afgelopen seizoen nog genoegen nemen met een negende plek in de Premier League. De kampioen van het seizoen 2015/16 lijkt zich in de huidige voetbaljaargang echter serieus te kunnen meten met de traditionele Engelse topclubs en na elf gespeelde wedstrijden bezetten the Foxes de derde plek achter Liverpool en Manchester City. Zaterdag ontvangt Leicester Arsenal in het eigen King Power Stadium en Martin Keown beschouwt de thuisploeg als de favoriet voor die kraker.

“We hebben nu elf wedstrijden gespeeld en de Premier League begint een beetje tot rust te komen, we hebben nu een idee hoe de rest van het seizoen eruit zal zien”, steekt de clubicoon van the Gunners van wal in gesprek met de BBC. “Ik ben nog steeds van mening dat niemand in de buurt zal komen van Liverpool en Manchester City, omdat zij zoveel kwaliteit en diepte in hun selectie hebben.”

“Het is echter lastig om van de rest van de huidige top vier (Chelsea bezet momenteel de vierde plek, red.) te zeggen hoe zij er nu voorstaan, gebaseerd op wat we tot nu toe gezien hebben. Chelsea-manager Frank Lampard is een nieuweling in dit soort situaties, maar kijk eens wat voor reeks hij nu al neergezet heeft, met zeven gewonnen uitwedstrijden op rij hebben ze een nieuw clubrecord behaald.”

“Leicester heeft ook vleugels, ze hebben maar twee punten minder dan City en het is veelzeggend dat ze zes punten meer hebben dan Arsenal”, blikt Keown vooruit op de wedstrijd van aankomend weekend. “Ik zie the Foxes als de grote favoriet voor die wedstrijd. Gezien hun vorm en de manier waarop beide teams op dit moment spelen, zouden ze er vertrouwen in moeten hebben dat ze gaan winnen.”

“Deze situatie had ik aan het begin van het seizoen niet verwacht, maar dit is de perfecte wedstrijd voor Leicester, de uitgelezen mogelijkheid om nog meer afstand te creëren tussen hen en een van hun zogenaamde rivalen voor de top vier”, sluit hij af. Leicester won vooralsnog zeven van zijn elf gespeelde competitiewedstrijden, terwijl Arsenal pas vier keer zegevierde.