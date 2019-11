Ajacied grijpt zijn kans in Brazilië: ‘Daarom loopt hij nu al in deze groep’

Oranje speelt woensdagnacht de achtste finale van het WK Onder-17 in Brazilië tegen Nigeria, nadat de ploeg van bondscoach Peter van der Veen met veel moeite zich wist te kwalificeren. Na de 3-0 nederlaag tegen Japan besloot de trainer in te grijpen en Youri Regeer op te stellen in plaats van aanvoerder Kenneth Taylor. Volgens Van der Veen was dit geen makkelijke beslissing.

"Kenneth is onze aanvoerder, als je die eruit haalt, dan gebeurt er natuurlijk nogal wat", zegt Van der Veen, geciteerd door Voetbal International. De trainer koos vooral vanwege de omschakeling van Senegal voor de zestienjarige Ajacied, die als controleur speelde. "In zulke situaties vinden we Youri momenteel beter dan Kenneth."

Regeer, die bij Ajax doorgaans als nummer tien speelt, heeft volgens Van der Veen het vermogen om het elftal bij elkaar te houden. "Als de ene back mee opkomt, moet de andere achterin blijven. Dat soort dingen kun je goed met Youri overleggen. Dat verrast me niet, we kennen zijn kwaliteiten. Dat is ook de reden dat hij een jaar jonger al in deze groep loopt."

De jongeling geeft ook aan dat hij meer verantwoordelijkheid krijgt. Het talent weet dat hij de laatste maanden veel stappen heeft gemaakt in zijn ontwikkeling. "Ik word echt gepusht om te presteren, maar gelukkig heb ik de kansen die ik krijg met beide handen gegrepen. Dan komt er ook steeds meer aandacht van buiten, maar ik blijf mezelf, daar helpen mijn familie, vrienden en vriendin me bij.”