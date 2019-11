Ajax bevestigt volle oorlogssterkte en neemt twintig spelers mee

Ajax reist maandagmiddag met twintig spelers af naar Londen voor de uitwedstrijd tegen Chelsea in de Champions League, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. Donny van de Beek, Edson Álvarez en Lisandro Martínez kwam vrijdag bij het duel met PEC Zwolle niet ongeschonden uit de strijd, maar zijn nu wel fit genoeg om mee te reizen.

Er mogen in de Champions League maar achttien spelers op het wedstrijdformulier staan, dus dinsdag vallen er nog twee Ajacieden buiten de definitieve selectie. Ajax arriveert rond 15:20 uur (Nederlandse tijd) in de Londen. Om 20:15 is er een persconferentie met Erik ten Hag en Dusan Tadic en om 21:00 uur volgt nog een korte training op Stamford Bridge.

Ajax staat momenteel op zes punten na drie wedstrijden en bezet de tweede plek in Groep H van de Champions League. Twee weken geleden nam Ajax het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Chelsea. Destijds wonnen de Londenaren de onderlinge strijd door een treffer van Michy Batshuayi. Het tweede duel tussen de twee clubs begint dinsdagavond om 21.00 uur.

Selectie Ajax:

Doel: Bruno Varela, Andre Onana, Kjell Scherpen

Verdediging: Perr Schuurs, Joël Veltman, Edson Álvarez, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martínez, Sergiño Dest, Nico Tagliafico

Middenveld: Donny van de Beek, Siem de Jong, Razvan Marin, Zakaria Labyad

Aanval: David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Quincy Promes en Hakim Ziyech.