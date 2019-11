‘Ik denk dat Erik ten Hag het niet kan maken ten opzichte van Marc Overmars’

Bayern München nam zondagavond afscheid van trainer Niko Kovac, die zijn congé kreeg na de 5-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt. De naam van Erik ten Hag werd al veelvuldig gelinkt aan der Rekordmeister. Zeljko Petrovic denkt echter niet dat de oefenmeester Ajax midden in het seizoen achter zich zal laten, zo vertelt hij bij Studio Voetbal.

“Ze hebben geld, dus ze kunnen een toptrainer krijgen. Maar ze vinden Ten Hag uitermate interessant. Voor hem is het alleen ongunstig dat Kovac nu weggaat en niet later in het seizoen. Ze zullen nu twijfelen om een interim-trainer te nemen en te wachten op Ten Hag of een nieuwe trainer te pakken”, begint Arno Vermeulen. Pierre van Hooijdonk kan zich wel voorstellen dat Ten Hag eventueel ingaat op een aanbod van Bayern München.

“Ik denk dat je niet zo vaak de kans krijgt om als trainer bij Bayern aan de slag te gaan. Het is toch nog een ander level dan Ajax. Ze zitten ook in een transformatie met het elftal”, stelt de oud-spits. Petrovic speelde met Ten Hag samen bij RKC Waalwijk en denkt dat de oefenmeester Ajax niet midden in het seizoen achter zich zal laten. “Ik ken hem vrij goed. Het gaat absoluut niet gebeuren dat hij nu vertrekt bij Ajax. Ik denk dat hij het niet kan maken ten opzichte van Marc Overmars.”

“Al die mensen hebben in de mindere fase in het begin achter hem gestaan. Erik heeft veel waardering voor Overmars en Edwin van der Sar, omdat ze achter hem stonden toen het lastig ging. Ik denk niet dat hij weg zal gaan midden in het seizoen”, besluit Petrovic. Het contract van Ten Hag bij Ajax loopt nog tot medio 2022. Naast Ten Hag worden ook onder meer Massimiliano Allegri, José Mourinho, Ralf Rangnick en Mauricio Pochettino genoemd bij Bayern.