‘Niet te stoppen’ Memphis Depay hijgt in nek van Sonny Anderson

Olympique Lyon en Benfica staan in de groepsfase van de Champions League tegenover elkaar. Het team van Rudi Garcia heeft de laatste twee duels, met FC Metz (2-0) en Toulouse (2-3), gewonnen: les Gones hadden medio augustus voor het laatst twee duels op rij in winst omgezet. Benfica is bezig aan de beste reeks van het seizoen: elk van de laatste vijf officiële duels werd gewonnen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Parc Olympique Lyonnais, dinsdag vanaf 21.00 uur.

O Olympique Lyon en Benfica stonden in de Champions League driemaal eerder tegenover elkaar. De Fransen wonnen een keer en verloren tweemaal, inclusief een 2-1 nederlaag twee weken geleden.

O De enige onderlinge Europese ontmoeting in Lyon vond in oktober 2010 in het Stade Gerland plaats. Olympique Lyon won destijds met 2-0, door doelpunten van Jimmy Briand en Lisandro López.

O Olympique Lyon kwam in elk van de laatste zes thuiswedstrijden in de Champions League niet verder dan een gelijkspel. Dat is de langste, dergelijke reeks in de geschiedenis van het toernooi.

O Memphis Depay scoorde dit seizoen in elke groepswedstrijd van de Champions League, net als Erling Braut Haaland, Harry Kane en Robert Lewandowski. De enige speler van Olympique Lyon die ooit in vier Champions League-duels op rij scoorde, was Sonny Anderson in oktober 2002.

O Depay was bij zes van de laatste acht doelpunten van Olympique Lyon in de Champions League betrokken: drie assists, drie treffers.

O Benfica verloor zeven van de laatste acht uitwedstrijden in de Champions League: één overwinning. In deze reeks kwam de topclub uit Lissabon niet verder dan 5 doelpunten en kreeg men liefst 24 tegentreffers om de oren.

O De 2-1 nederlaag bij Benfica was voor Olympique Lyon de eerste nederlaag in een reeks van twaalf duels in de groepsfase van de Champions League: drie zeges, acht remises. De laatste keer dat men twee groepsduels op rij verloor, was in oktober 2016 onder Bruno Génésio.

O Benfica won niet één van de vier eerdere uitwedstrijden in de Champions League op Franse bodem: twee remises en twee nederlagen. As Aguias kwamen in deze reeks niet eens tot scoren.

O Rudi Garcia, trainer van Olympique Lyon, won slechts 4 van zijn 25 wedstrijden in de Champions League: 8 gelijke spelen en 13 nederlagen. Dat betekent een winstpercentage van slechts zestien procent: het allerlaagste percentage onder trainers met minimaal twintig wedstrijden in de geschiedenis van het toernooi.

O De twee schoten op doel van Benfica in het eerste groepsduel met Olympique Lyon resulteerden ook in twee doelpunten, van Rafa Silva en Pizzi. Voorafgaand aan het duel in Lissabon hadden slechts twee van de veertien schoten op doel van Benfica in het huidige Champions League-seizoen een doelpunt opgeleverd.