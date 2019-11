Één speler krijgt acht van zowel het Algemeen Dagblad als De Telegraaf

Ajax (2-4 tegen PEC Zwolle) en Feyenoord (0-3 tegen VVV-Venlo) wisten afgelopen weekeinde allebei hun wedstrijden te winnen, terwijl PSV punten verspeelde op bezoek bij Sparta Rotterdam (2-2). Hakim Ziyech en Quincy Promes zijn echter de enige spelers van de traditionele topclubs die de Teams van de Week van De Telegraaf en het Algemeen Dagblad hebben gehaald. RKC Waalwijk, AZ, FC Utrecht en FC Emmen zijn maandagochtend beter vertegenwoordigd.

RKC Waalwijk won zaterdag met 2-0 van Heracles Almelo en De Telegraaf kiest om die reden voor Etienne Vaessen als doelman. De defensie wordt verder gevormd door Sean Klaiber (FC Utrecht), Keziah Veendorp (FC Emmen), Pantelis Hatzidiakos en Owen Wijndal (allebei van AZ). Drie namen komen overeen met het Team van de Week van het Algemeen Dagblad: Klaiber, Hatzidiakos en Wijndal.

Het Algemeen Dagblad kiest in het doel voor Ariel Harush van Sparta Rotterdam, terwijl Hans Mulder van RKC Waalwijk een plek in het centrum van de defensie heeft gekregen. Het middenveld bestaat uit Nikolai Laursen (FC Emmen), Stijn Spierings (RKC Waalwijk), Bryan Smeets (Sparta Rotterdam) en Bart Ramselaar (FC Utrecht). De Telegraaf kiest in de middelste linie ook voor Smeets, samen met Hakim Ziyech van Ajax en Sander van de Streek van FC Utrecht.

Van de Streek, die van beide kranten een acht ontvangt voor zijn optreden in de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, vormt bij het Algemeen Dagblad samen met Kaj Sierhuis van FC Groningen de aanval. Laursen heeft na de 2-1 overwinning van FC Emmen op Vitesse ook een plek in het elftal van De Telegraaf, maar is in de aanval geposteerd. De voorste linie bestaat verder uit Quincy Promes van Ajax en Sylla Sow van RKC Waalwijk.

Team van de Week De Telegraaf: Vaessen (8), Klaiber (7,5), Veendorp (7,5), Hatzidiakos (7,5), Wijndal (8); Smeets (7,5), Ziyech (8), Van de Streek (8); Promes (7,5), Sow (8) en Laursen (8).

Team van de Week Algemeen Dagblad: Harush (7), Klaiber (7,5), Hatzidiakos (8), Mulder (8), Wijndal (7,5); Laursen (7,5), Spierings (7,5), Smeets (7,5), Ramselaar (7,5); Sierhuis (8) en Van de Streek (8).