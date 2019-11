‘Hij is er nog niet klaar voor, Donny van de Beek is wat verder’

Zondag werd bekend dat Mohamed Ihattaren heeft gekozen voor een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman reageerde verheugd op de beslissing van de middenvelder van PSV en roept het zeventienjarige toptalent vrijdag mogelijk al op. Zeljko Petrovic vindt echter dat Ihattaren nog niet klaar is voor het grote werk.

“Ihattaren is nog niet klaar voor het grote Oranje", stelde Petrovic zondagavond aan tafel bij Studio Voetbal. "Hij heeft zich in een half jaar ongelooflijk ontwikkeld en wordt een topper, maar zou nu nog niks toevoegen. Is nog iets te vroeg. Donny van de Beek is wat verder”, oordeelde de oud-voetballer over de middenvelder van Ajax.

Verheugde Koeman reageert op keuze Ihatarren voor Oranje

Theo Janssen is eveneens opgetogen dat Ihattaren voor Oranje heeft gekozen en zou de middenvelder zeker oproepen voor de komende interlands tegen Noord-Ierland en Estland. “Haal hem er meteen bij”, zegt Janssen. “Om hem te laten wennen en minuten te geven. Ik kan me voorstellen dat je op het middenveld met Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Ihattaren gaat spelen."

“Waarom niet? En dan valt Van de Beek er misschien uit”, aldus Janssen over het middenveld van Oranje. Petrovic benadrukt dat het niveau van PSV lager ligt dan het niveau van Oranje. “Het is geweldig nieuws voor de toekomst van het Nederlands voetbal. Maar het is nog te vroeg. Ik denk ook niet dat hij goed vanaf de zijkant kan spelen. Het is een ander niveau.”