Joël Veltman waarschuwt voor slecht scenario en wijst naar Tottenham

Dinsdagavond neemt Ajax het weer op tegen Chelsea in het kader van de Champions League. Twee weken geleden verloren de Amsterdammers in eigen huis met 0-1 van de Londenaren en Joël Veltman is erop gebrand revanche te nemen. "Webben iets recht te zetten", begint de verdediger van Ajax, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Veltman vindt dat Ajax thuis te weinig heeft gekregen tegen de ploeg van manager Frank Lampard. Volgens de stopper was een gelijkspel terecht geweest. "Toch speelden we destijds niet goed genoeg. Aan de bal moet het morgen beter en in de slotfase gaven we ook te veel weg", zegt Veltman, die Chelsea omschrijft als een formatie die in fysiek opzicht erg sterk is.

Erik ten Hag: 'Gelukkig hebben we het hoofd koel gehouden'

"Gewoon een topploeg. Maar het is aan ons om hen niet in hun kracht te laten komen", stelt Veltman. "Eigenlijk hetzelfde als een half jaar geleden tegen Tottenham Hotspur (in de halve finale van de Champions League, red.). Als we meegaan in hun tempo en de fysieke duels, dan wordt het een soort tenniswedstrijd, dan vliegt het spel heen en weer. Dat willen we niet."

Veltman erkent dat het spel van Ajax bij tijd en wijle veel beter kan. De stopper neemt het met 2-4 gewonnen duel met PEC Zwolle afgelopen vrijdag als voorbeeld. "We zijn heer en meester, maar in dezelfde wedstrijd wordt het dan toch nog billenknijpen. Vorig seizoen konden we het goede spel misschien langere periodes vasthouden in een wedstrijd. Daar moeten we nu ook naartoe werken, continu de gretigheid houden om een grotere uitslag neer te zetten."