‘Ik denk dat hij op termijn de ideale linksback is voor Oranje’

Owen Wijndal heeft zich dit seizoen definitief in de basiself gespeeld bij AZ. De negentienjarige vleugelverdediger speelde tot dusver 21 wedstrijden in deze jaargang, waarin hij 5 assists leverde. Jan Poortvliet was als rapporteur voor De Telegraaf aanwezig bij de wedstrijd tussen AZ en FC Twente (3-0) en raakte onder de indruk van Wijndal.

“Hij is een heel moderne linksback. Ik kijk bijna al het Europese voetbal, maar je ziet bijna nergens zo’n speler als Owen rondlopen. Ik vond hem wederom fantastisch spelen en ik heb hem beloond met een 8. Verdedigend staat hij zijn mannetje en daarnaast zorgt hij in aanvallend opzicht voor veel dreigende momenten. Zijn intenties zijn duidelijk en hij straalt plezier uit. Het is een genot om daarnaar te kijken”, zegt Poortvliet tegenover De Telegraaf. De oefenmeester in ruste ziet Wijndal op termijn Oranje halen.

“Ik denk dat hij op termijn de ideale linksback is voor Oranje. Hij beschikt over alle kwaliteiten die op die positie van een speler gevraagd worden. Owen is snel, zijn handelingssnelheid ligt hoog, hij heeft inzicht en zorgt voor diepte in het spel. Bovendien kan hij ook in de kleine ruimtes goed uit de voeten. Wat dat betreft beschikt hij over alle kwaliteiten om te slagen in de top”, stelt de oud-international. Wijndal had in de laatste wedstrijden bij Jong Oranje ook een basisplaats.

“Als hij dit niveau weet vast te houden gaat hij in de vriendschappelijke interlands richting het EK van 2020 ongetwijfeld een kans krijgen van bondscoach Ronald Koeman. Iedereen ziet immers de enorme potentie van deze jongen”, voorspelt Poortvliet. Het AZ van Wijndal bezet momenteel de tweede plaats in de Eredivisie, met een achterstand van zes punten op koploper Ajax. “Dit is een mannetje die vroeg of laat ook op internationaal topniveau van zich gaat laten horen.”