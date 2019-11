De Telegraaf: PSG, Spurs en United concreet; Ajax eist topbedrag

De eerste Europese topclubs hebben een poging ondernomen om André Onana te strikken, zo meldt De Telegraaf maandagochtend. Volgens de krant hebben Paris Saint-Germain, Manchester United en Tottenham Hotspur zich gemeld bij Albert Botines, zaakwaarnemer van de 23-jarige doelman van Ajax. De drie clubs willen Onana komende zomer overnemen.

PSG, United en Tottenham zien in Onana een waardevolle versterking en hopen de achtvoudig international van Kameroen komende zomer in te lijven. De Amsterdammers willen Onana niet voor een habbekrats laten gaan. Volgens het dagblad heeft Ajax een transfersom van tussen de veertig en vijftig miljoen euro in gedachten voor Onana, die nog tot medio 2022 vastligt.

De belangstelling van United en Tottenham komt op een bijzonder moment, schrijft De Telegraaf, vlak voor de Champions League-confrontatie tussen Chelsea en Ajax dinsdagavond. Veel ogen op Stamford Bridge zullen dan gericht zijn op Onana, die vorig seizoen en ook deze voetbaljaargang tegen onder meer Valencia veel indruk maakte in het miljardenbal.

Eerden gonsde in de Engelse media al het gerucht dat Tottenham zich zou gaan melden bij Ajax voor Onana. De keeper genoot in de zomer al interesse van PSG en ex-werkgever Barcelona. "Ze wilden mij terughalen", zei Onana. "Het is mijn huis, ik ben onderdeel geweest van die club. Maar het was niet het goede moment om terug te keren, misschien gebeurt het wel nooit. Deze zomer zag ik er geen heil in."