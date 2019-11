Erling Braut Haaland kan tegen Napoli drie keer (!) geschiedenis schrijven

Napoli en FC Salzburg staan in de groepsfase van de Champions League tegenover elkaar. Het team van Carlo Ancelotti kampt met een lichte vormdip: van de laatste zeven duels in alle competities werden slechts twee in winst omgezet. FC Salzburg boekte na de 2-3 nederlaag tegen Napoli, twee weken geleden, drie opeenvolgende zeges in alle competities. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Stadio San Paolo, dinsdag vanaf 21.00 uur.

O Napoli en FC Salzburg stonden driemaal eerder tegenover elkaar in een Europese competitie: alle ontmoetingen vonden dit kalenderjaar in de Europa League en Champions League plaats (twee zeges voor Napoli, een overwinning voor Salzburg)

O Winst van Napoli in deze wedstrijd zou betekenen dat een team voor het eerst in de geschiedenis van Europees clubvoetbal driemaal van een specifieke opponent in één kalenderjaar wint.

O De enige visite van FC Salzburg aan Napels was de eerste wedstrijd van de zestiende finales van de Europa League afgelopen seizoen. Het duel eindigde in een 3-0 nederlaag.

O Erling Braut Haaland kan pas de vierde speler in de geschiedenis van de Champions League worden die in elk van zijn eerste vier wedstrijden minimaal één keer scoort. De drie anderen zijn Zé Carlos (FC Porto, 1992/93), Alessandro Del Piero (Juventus, 1995) en Diego Costa (Atlético Madrid, 2013/14).

O Haaland, negentien jaar, kan pas de tweede tiener in de geschiedenis van de Champions League worden die in vier opeenvolgende wedstrijden trefzeker is. Kylian Mbappé was in april 2017, op achttienjarige leeftijd, de eerste tiener ooit.

O Als Haaland, die momenteel op zes goals staat, tegen Napoli tweemaal scoort, evenaart hij na vier duels al het Noorse doelpuntenrecord in één Champions League-seizoen: Tore Andre Flo (acht in 1999/00) en Ole Gunnar Solskjaer (acht in 2001/02).

O Napoli won twaalf van de achttien thuiswedstrijden in de Champions League: drie gelijke spelen en drie nederlagen. Sinds de 2-4 nederlaag tegen Manchester City in november 2017 won de Italiaanse club vier van de laatste vijf thuisduels: één remise.

O In de drie Champions League-duels van FC Salzburg dit seizoen vielen liefst twintig doelpunten: elf voor en negen tegen. Dat is in de geschiedenis van het toernooi het hoogste aantal waar een club na drie wedstrijden in de groepsfase bij betrokken is.

O Lorenzo Insigne staat op veertien doelpunten voor Napoli in Europese competities. Vier van de laatste zes doelpunten van de aanvaller, die nooit meer dan één goal per Europees duel maakte, waren echter buitenshuis, inclusief zijn laatste twee.

O Dries Mertens was in zijn laatste twaalf Champions League-duels waarin hij aan het startsignaal verscheen, goed voor dertien goals: vier assists en negen treffers. Dat is inclusief een assist en twee treffers in het eerste groepsduel met FC Salzburg.