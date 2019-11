Erik ten Hag kan in Londen dichter bij Van Gaal en Guardiola komen

Chelsea en Ajax staan in de groepsfase van de Champions League tegenover elkaar. Het team van manager Frank Lampard verloor slechts één van de laatste negen duels in alle competities: een 1-2 nederlaag tegen Manchester United in de EFL Cup, naast acht zeges. De ploeg van Erik ten Hag scoorde na de thuisnederlaag tegen Chelsea vier keer tegen zowel Feyenoord (4-0) als PEC Zwolle (2-4). Opta blikt vooruit op de krachtmeting op Stamford Bridge, dinsdag vanaf 21.00 uur.

O Het onderlinge duel van twee weken geleden was de eerste officiële ontmoeting tussen Ajax en Chelsea. Een laat doelpunt van Michy Batshuayi gaf in de Johan Cruijff ArenA de doorslag: 0-1.

O Ajax verloor nog nooit een Champions League-uitduel op Engelse bodem: een zege (op Tottenham Hotspur in april) en drie remises. De laatste uitnederlaag in Engeland in de voormalige Europa Cup was in april 1980, toen Nottingham Forest in de halve finale met 2-0 won.

O Chelsea won tot dusver elke wedstrijd tegen een Nederlandse opponent in de Champions League: twee zeges op Feyenoord (3-1 en 1-3, in 1999/00) en een overwinning op Ajax (0-1, in 2019/20).

O Geen enkele andere trainer kan op dit moment tippen aan de ongeslagen reeks van Erik ten Hag in uitduels in de Champions League: vijf zeges en twee remises in zeven wedstrijden. Slechts twee trainers verloren niet één van de eerste acht uitduels in het toernooi: Josep Guardiola (eerste elf uitduels) en Louis van Gaal (eerste veertien uitduels).

O Ajax won elk van de laatste vijf uitwedstrijden in de Champions League. Voorafgaand aan deze reeks stapten de Amsterdammers in slechts 4 van de 38 uitduels in het toernooi als winnaar van het veld: 13 remises en 21 nederlagen.

O Chelsea, dat medio september met 0-1 van Valencia verloor, leed nog nooit twee opeenvolgende thuisnederlagen in de Champions League. Sterker nog, de Londense club verloor in geen enkel Europees toernooi twee thuisduels op rij.

O Michy Batshuayi is in de Champions League namens Chelsea elke 47 minuten goed voor een doelpunt: 3 treffers in 141 minuten. Dat is het beste moyenne in het toernooi van welke voetballer van the Blues dan ook.

O Willian creëerde dit seizoen in de Champions League tien kansen voor zijn ploeggenoten van Chelsea, maar wacht nog op zijn eerste assist. Ook Memphis Depay kwam dit seizoen in het tenue van Olympique Lyon tot een dergelijk aantal in het toernooi zonder een doelpunt voor te bereiden.

O Na een nederlaag tegen Valencia (0-1) in zijn eerste thuiswedstrijd in de Champions League won Chelsea-manager Frank Lampard tweemaal uit: 1-2 bij Lille en 0-1 bij Ajax. De enige trainer in de geschiedenis van de Champions League die zijn eerste twee thuisduels verloor én zijn eerste twee uitduels won, is Santiago Solari met Real Madrid vorig seizoen.

O Dusan Tadic was bij acht van de laatste veertien doelpunten van Ajax in de groepsfase van de Champions League betrokken: drie assists en vijf treffers. Als we kijken naar de laatste zeven doelpunten in uitduels in Europa: drie assists en drie treffers van de Serviër.