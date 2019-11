Lazio boekt eerste uitzege op AC Milan in Serie A sinds 1989

Voor het eerst in dertig jaar heeft Lazio een uitwedstrijd tegen AC Milan in competitieverband omgezet in een overwinning. Dankzij doelpunten van Ciro Immobile en Joaquín Correa won de ploeg van Simone Inzaghi zondagavond met 1-2 in Milaan. Lazio meldt zich daardoor op de vierde plek, met evenveel punten als nummers vijf en zes Atalanta en Cagliari. Milan blijft op de elfde plek staan.

Stefano Pioli boekte woensdag zijn eerste zege als trainer van Milan (1-0 tegen SPAL) en afgaande op de historie leek de kans op een goed resultaat tegen Lazio aanzienlijk. Na 1989, toe de overwinning te danken was aan een eigen doelpunt van Paolo Maldini, had Milan thuis niet meer verloren van de Romeinen in de Serie A. Toch was het Lazio dat na 24 minuten aan de leiding kwam. Aan de rechterflank kreeg Manuel Lazzari de ruimte om een voorzet af te leveren op Immobile, die voor Leonardo Duarte opdook en van dichtbij binnenkopte. Kort daarvoor had Immobile al de lat getroffen met een geplaatst schot, terwijl collega Thomas Strakosha een inzet van Samu Castillejo verwerkte.

De treffer van Immobile was alweer zijn vijfde in acht wedstrijden, en zijn honderdste officiële doelpunt voor Lazio. Hij had 147 optredens nodig om die barrière te doorbreken. Lang kon Lazio niet genieten van de voorsprong, want enkele minuten na de 1-0 kreeg Bastos de bal ongelukkig tegen de borst na een wippertje van Theo Hernández richting het strafschopgebied. Bastos wilde Krzysztof Piatek van de bal houden, maar passeerde met zijn actie onbedoeld zijn eigen keeper. Milan kreeg nog een klap te verwerken met het uitvallen van Castillejo, die een hamstringblessure leek op te lopen en het veld in tranen verliet.

Vervanger Ante Rebic was met een kopbal dicht bij de 2-1, terwijl Hakan Calhanoglu bijna op sensationele wijze scoorde: hij scoorde bijna direct uit een hoekschop en zag Strakosha ternauwernood redding brengen. Het was al met al een vermakelijke eerste helft. Het tweede bedrijf was minder onderhoudend en kende minder gevaar voor beide doelen. Desondanks kwam er nog een winnaar in het San Siro. Zeven minuten werkte Duarte de bal onvoldoende weg met een zwakke kopbal, waarna Luis Alberto het leer overnam en vrij snel een steekpass verstuurde richting Correa, die oog in oog met Donnarumma geen fout maakte.