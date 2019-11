Scouts van Ajax laten oog in Aztekenstadion vallen op Sebastián Córdova

Scouts van Ajax zaten in de nacht van zaterdag op zondag op de tribune tijdens de wedstrijd tussen Club América en Santos Laguna in de Liga MX, zo meldt El Universal. Volgens de Mexicaanse krant ging de aandacht van Ajax in het Aztekenstadion vooral uit naar Sebastián Córdova. De middenvelder van Club América deed tachtig minuten mee, maar zijn ploeg verloor wel met 1-2.

Córdova is een 22-jarige aanvallende middenvelder, dit een maand geleden debuteerde in de nationale ploeg van Mexico. Hij mocht meedoen in de oefenwedstrijd tegen Trinidad & Tobago (2-0 zege) en bondscoach Gerardo Martino deed vervolgens ook een beroep op Córdova in de wedstrijden tegen Bermuda (1-5 zege) en Panama (3-1 zege) in de CONCACAF Nations League. In het duel met Panama was hij actief als invaller.

De eerste interlands van Córdova waren te danken aan een sterke seizoensstart bij Club América. Nadat hij vorig seizoen tot negen wedstrijden en twee doelpunten kwam, staat de teller nu op vijftien optredens en drie treffers. Het is niet duidelijk hoe serieus de interesse van Ajax is, maar de club is wel bekend met het talent dat rondloopt bij Club América. Afgelopen zomer kwam Edson Álvarez immers over van de club. Bovendien hoopte Ajax Diego Lainez weg te halen bij Club América, maar Real Betis trok aan het langste eind.