Verslagen reacties na blessure Gomes: ‘Maar de rode kaart was oneerlijk’

André Gomes liep zondagavond in de wedstrijd tussen Everton en Tottenham Hotspur (1-1) een horrorblessure op, na een wilde tackle van Heung-min Son. De Zuid-Koreaanse aanvaller kreeg een rode kaart en verliet in tranen het veld van Goodison Park. Na afloop wordt er verslagen en geschokt gereageerd op het incident.

“Hij is naar het ziekenhuis, onze medische staf controleert alles en we hopen snel meer informatie te hebben. We zullen moeten wachten tot er meer duidelijk is. Het is een slecht moment voor ons als team en als groep. Er is meer dan een voetbalwedstrijd, dat is het belangrijkste op dit moment”, zegt Everton-manager Marco Silva in gesprek met Sky Sports. Fabian Delph had moeite om zijn woorden te vinden toen hij voor de camera’s verscheen. “We voelen ons zoals je je kan voorstellen, het is een moeilijke tijd. Hij is een van onze broers, we geven om hem en het is moeilijk om in woorden te vatten hoe ik me voel. Het is moeilijk om nu te praten.”

“Het spijt ons enorm, het was een hele slechte situatie. Hij kwam verkeerd terecht en had daardoor pech. We kunnen nu alleen onze beste wensen sturen, we zijn verslagen door deze situatie. Voetbal is nu even niet belangrijk”, voegt Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino toe. “Son was kapot. De situatie was heel verwarrend, het was lastig om rustig te blijven. Als je de actie op de beelden terugziet, kun je zien dat het absoluut niet zijn intentie was. André heeft heel veel pech gehad en de rode kaart voor Son was een beetje oneerlijk. Ik wil Everton-aanvoerder Seamus Coleman bedanken, omdat hij de kleedkamer in kwam om Son te troosten.”

“Ik wilde niet teveel kijken naar wat er gebeurde. Het enige dat ik kan doen, is mijn beste wensen sturen en hem een voorspoedig herstel toewensen”, zegt Dele Alli, die op Goodison Park een doelpunt voor zijn rekening nam. Hij legt wat het incident voor impact op Son heeft. “Hij was verslagen, hij was in tranen. Maar het is niet zijn schuld. Hij is een van de aardigste mensen die ik ooit heb ontmoet en hij is niet zo. In de kleedkamer kan hij niet eens zijn hoofd omhoog doen, omdat hij zoveel huilt.”

Jamie Carragher plaatst zijn vraagtekens bij het besluit om een rode kaart te geven. “Met iedere tackle breng je de veiligheid van een tegenstander in gevaar. Op de een of andere manier raakt hij tussen de twee tackles geblesseerd, omdat zijn been blijft steken. Ik denk dat het geen rode kaart voor Son is, maar misschien moeten we een volgende stap in dat opzicht zetten. Als iemand een tackle maakt en weet dat hij de bal niet kan raken, loop je het risico op een rode kaart", stelt de oud-verdediger. De Premier League heeft in een statement laten weten waarom Son een rode kaart ontving. "De rode kaart werd gegeven voor het in gevaar brengen van een andere speler, dat was een consequentie van de tackle."