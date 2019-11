De Boer somt fragmenten op van Feyenoord-dissonant: ‘Hij viel me écht tegen’

Feyenoord zegevierde zondagmiddag met 0-3 bij VVV-Venlo, maar volgens Ronald de Boer kan niet iedere speler terugkijken op een sterk optreden. Luis Sinisterra maakte een slechte indruk op de analist, die voor Dit was het Weekend een aantal fragmenten samenstelde waarop Sinisterra ongelukkig is in zijn balbehandeling, of ‘zit te slapen’ wanneer VVV in balbezit was.

Sinisterra was zich niet bewust van wat er om hem heen gebeurde, merkte De Boer meermaals op. In de slotfase maakte de Colombiaan plaats voor Sam Larsson. “Hij werd tien minuten voor tijd eruit gehaald, maar volgens mij kon dat wel iets eerder. Hij viel me écht tegen. Wat maakt hem nou zo speciaal dat hij boven Luciano Narsingh en Sam Larsson wordt verkozen? Hij levert energie, maar ik zou Narsingh ook weleens als linksbuiten willen zien in plaats van op rechts."

Tafelgenoot Kenneth Pérez vindt Narsingh en Larsson 'wel echt minder' dan Sinisterra. "En Larsson al helemaal", voegt hij toe. Daar kan De Boer zich tot op zekere hoogte in vinden. "Larsson heeft het zeker niet laten zien. Maar ik denk dat Narsingh zich als linksbuiten meer op zijn plek voelt dan op rechts", stelt de analist. "Dan kan hij naar binnen toe, met de ondersteuning van Ridgeciano Haps die eroverheen gaat."

In Venlo koos Dick Advocaat in zijn debuutwedstrijd als trainer van Feyenoord voor een voorhoede met Steven Berghuis, Nicolai Jörgensen en Sinisterra. In de laatste competitiewedstrijd onder Jaap Stam, uit bij Ajax (4-0 nederlaag), kregen Narsingh, Jörgensen en Sinisterra het vertrouwen; Berghuis speelde toen als aanvallende middenvelder. Sinisterra had dit seizoen in elk competitieduel een basisplaats, afgezien van de wedstrijd tegen FC Emmen (3-3) die hij miste door een blessure.