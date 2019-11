Fenerbahçe gaat onderuit bij hekkensluiter en verzuimt koppositie te grijpen

Fenerbahçe is niet de nieuwe koploper van de Süper Lig. De club uit Istanbul ging zondagavond met 1-0 onderuit op bezoek bij hekkensluiter Kayserispor, waardoor Alanyaspor de leider van de Turkse competitie blijft. Fener bezet momenteel de vierde plaats, met een achterstand van twee punten op de enigszins verrassende koploper.

Bij Fenerbahçe had Garry Rodrigues een basisplaats, terwijl Deniz Türüç op de reservebank startte en Ferdi Kadioglu niet bij de selectie zat. Ook de opstelling van Kayserispor herbergde met Bilal Basacikoglu een bekende naam. Ben Rienstra begon bij de hekkensluiter van de Süper Lig als wissel en zag dat zijn werkgever zonder schade de rust wist te halen, ondanks dat Fenerbahçe het initiatief in de eerste 45 minuten in handen had. De formatie van Ersun Yanal kon bij een overwinning op Kayserispor de koppositie in de Turkse competitie pakken.

Desondanks kwam Fenerbahçe na een klein uur spelen op achterstand. Bernard Mensah bracht Umut Bulut vrij voor doelman Altay Bayindir, die met een stiftje verslagen werd. Türüç, die tegenover zijn oude club stond, werd vervolgens binnen de lijnen gebracht voor Victor Moses. Ondanks dat Fenerbahçe ook in de tweede helft het initiatief had, sleepte Kayserispor de minimale overwinning over de streep. Het betekent de eerste overwinning van het seizoen voor de hekkensluiter van de Süper Lig.