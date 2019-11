Van der Heijden: ‘Ik had het gevoel dat Stam niet helemaal zelf alles besloot’

Dick Advocaat debuteerde zondagmiddag met een 0-3 overwinning op VVV-Venlo als trainer van Feyenoord. De naam van Jan-Arie van der Heijden was de meest opvallende in de opstelling van de Rotterdammers, daar de verdediger de afgelopen maanden nauwelijks aan spelen toekwam. Van der Heijden kreeg na afloop van FOX Sports de vraag of hij blij was met het vertrek van Jaap Stam bij Feyenoord.

“Ik denk dat de vork iets anders in de steel zit, ik neem de vorige trainer niks kwalijk. Ik had het gevoel dat hij niet helemaal zelf alles besloot. Ik weet niet hoe het eruit zag, maar ik had een goede band met Jaap. Ik praatte veel met hem, hij was met me bezig. Dat ik er niet rouwig om was dat hij wegging, klopt niet. Het was een goede trainer en ik had een goede band met hem”, zegt Van der Heijden. De verdediger heeft geen eenvoudige maanden achter de rug, daar hij nauwelijks aan spelen toekwam.

“Het was niet altijd even leuk. Iedere speler wil altijd spelen. Dat was niet aan de orde. Ik heb niet heel veel anders gedaan. Mijn weekenden zagen er iets anders uit, maar ik ben voor mezelf goed blijven trainen en heb gewoon meegetraind met de selectie. Het ging eigenlijk heel goed. Ik wachtte tot ik weer een kans zou krijgen. Die is vandaag gekomen”, concludeert de verdediger. Het vertrek van Stam zorgt bij Steven Berghuis, die zondag de aanvoerdersband droeg, voor een vervelend gevoel.

“Het is niet iets wat we vooraf verwacht hadden, toen we samen gingen werken. Ik ben ook mede voor hem bij Feyenoord gebleven, gewoon pijnlijk”, stelt Berghuis. Na de overwinning in het eerste duel van Advocaat wacht komende donderdag het Europa League-duel met Young Boys in De Kuip. “Je moet als ploeg wel bij elkaar blijven. Dat deed ik ook toen ik de aanvoerdersband nog niet om had, tegen FC Twente en Willem II. Ik hoop dat we bij elkaar blijven en wat plekken kunnen stijgen op de ranglijst.”