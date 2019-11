Maaskant walgt van ‘anonieme mensen met hoed’ en ‘veertienjarig ventje’

De druk op Robert Maaskant neemt alsmaar toe. Zondagmiddag leed VVV-Venlo tegen Feyenoord (0-3) de zevende nederlaag op rij in officiële duels; midweeks kwam de bekeruitschakeling tegen de amateurs van RKSV Groene Ster nog hard aan. In het duel met Feyenoord waren links en rechts al witte zakdoekjes op de tribunes van De Koel te zien. Maaskant heeft echter met name moeite met de verbale beledigingen aan zijn adres.

Toen de trainer van VVV na 45 minuten de kleedkamer opzocht, maakte Maaskant een handgebaar richting de boze supporters om duidelijk te maken dat ze zijn kant op mochten komen. Na afloop erkent hij in gesprek met FOX Sports dat het niet verstandig was om zo te reageren. "Het is stom, want je kunt het nooit winnen. Maar ik ben er klaar mee dat anonieme mensen met een pet of een hoed op van alles naar je roepen wat heel persoonlijk is. Op een gegeven moment ben je klaar met het accepteren van dat soort zaken."

Maaskant benadrukt dat hij zich als trainer niet moet laten provoceren. Maar, zo voegt hij toe: als het persoonlijk wordt, dan wil hij het gesprek wel aangaan.."Leg het eens uit, met redenen. Supporters hebben alle recht om kwaad te zijn als we verliezen. En als ze vinden dat het allemaal mijn schuld is, dan is dat prima en moeten ze dat vooral roepen. Maar ik vroeg gewoon: kom het even vertellen. We moeten in Nederland opletten dat we grenzen laten vervagen als het om dit soort dingen gaat."

"Woensdag was er een ventje van veertien jaar dat voor de wedstrijd de meest verschrikkelijke dingen riep, omdat je VVV-kleding aan hebt", doelt hij op het bekerduel met Groene Ster. "Volgens mij moeten we dat niet willen accepteren." De trainer van de nummer zeventien van de Eredivisie wordt in ieder geval gesteund door zijn aanvoerder Danny Post. Volgens Post is het te makkelijk om de trainer de schuld te geven. "Dat zie je bij elke club, ook bij VVV. Maar we doen het met zijn allen en de trainer kan er ook niets aan doen dat die ballen er niet in vliegen en bij ons wel."

"Het is een gebed zonder einde bij ons. Dan kun je wie dan ook langs de kant zetten. Ik heb niet het gevoel dat het aan de trainer ligt", maakt de verdedigende middenvelder duidelijk. "We moeten er met zijn allen achter blijven staan en het is makkelijk om de trainer de schuld te geven. Dat hoort bij het vak, daar worden ze ook voor betaald. Maar wij hebben zeven wedstrijden op rij verloren en daar hebben wij net zo veel schuld aan. Dan mogen ze ons ook de huid vol schelden."