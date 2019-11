Ajax domineert bij Oranje Onder-17: ‘Dat is natuurlijk een bewuste beslissing’

Oranje Onder-17 is momenteel actief op het WK en maakt nog kans op de volgende ronde na een 4-0 zege op de Verenigde Staten. Bondscoach Peter van der Veen kiest er doorgaans voor om veel spelers van Ajax op te stellen en ook tegen Team USA koos de trainer voor veel talent uit Amsterdam. Ki-Jana Hoever begrijpt waarom Van der Veen voor Ajacieden in zijn basiself kiest.

Tegen de VS speelde Oranje Onder-17 met acht Ajacieden in de basis en volgens Hoever is dat geen toeval. "Nee, het is natuurlijk een bewuste beslissing van de trainer. Hij wilde gewoon spelen met jongens die aan elkaar gewend zijn. Daarnaast weet iedereen hoe goed de academie van Ajax is", zegt de verdediger van Liverpool op de site van de FIFA.

Hoever, die zelf de opleiding van Ajax in 2018 inruilde voor die van the Reds, zegt het naar zijn zin te hebben bij de huidige koploper van de Premier League. "Ik ben erg gelukkig bij Liverpool. Ik heb uiteraard veel geleerd, zowel in tactisch als in technisch opzicht. Maar ook mentaal. Ik heb vooral geleerd om nooit op te geven. Dat is ook wat nu van pas komt", doelt Hoever op het matige WK van Oranje.

Nederland heeft nog een kans om de achtste finales te halen, maar dan moet het wel bij de vier beste nummers drie eindigen na alle wedstrijden in de groepsfase. De laatste duels van Groep E en Groep F zijn van belang. Mexico en Tadzjikistan kunnen Oranje nog achterhalen als beste nummers drie. Als Tadzjikistan van Argentinië verliest, of Mexico niet wint van de Solomonseilanden, is Oranje door.