Dick Advocaat verklaart trendbreuk: ‘Je moet niet in discussie gaan'

Feyenoord won zondagmiddag het eerste duel onder leiding van Dick Advocaat. VVV-Venlo werd in De Koel met 0-3 opzij gezet en Nicolai Jörgensen was in Limburg een van de doelpuntenmakers. De Deense spits stond ‘gewoon’ aan de aftrap bij Feyenoord, ondanks zijn bekende aversie jegens kunstgras.

“Wat dat betreft ben ik anders. Ik heb gezegd dat we hem niet gingen sparen, omdat de tegenstander ook zijn naam wilde zien”, verklaart Advocaat zijn keuze in gesprek met FOX Sports. “Het is toch een internationale spits. Als hij er niet bij is krijg je een totaal ander elftal. Daar was hij het helemaal mee eens. Hij heeft het goed opgepakt. Ik zei dat hij moest spelen zolang het ging. Anders zouden we hem eruit halen, maar hij moest wel spelen.”

“Wat ik tegen Jörgensen heb gezegd? Dat hij moest spelen. Je moet niet in discussie gaan. Hij wilde graag. Het is voor hem een heel belangrijke periode. Ik zag het van de week al op de training. Hij was overijverig en ik vond hem vandaag ook heel nuttig voor het elftal. Daar ben ik hartstikke blij mee”, stelt de nieuwe trainer van Feyenoord. “We hebben gepraat. Hij praatte tegen mij, andersom niet. Hij was erg duidelijk”, reageert Jörgensen. “Als speler ben je een beetje bang, want ik wil er niet weer uitliggen nu ik eindelijk fit ben. Aan de ene kant dacht ik aan mijn blessure, aan de andere kant had ik niks te zeggen. Dat tweede was alles wat telde.”

“Ik heb niet veel gespeeld dit jaar. Nu ben ik terug en moet ik mijn werk doen: scoren en assists geven. Dat heb ik vandaag gedaan. Ik ben blij, ook met dat alles goed ging op het kunstgras. Ik had last van mijn knie, maar de trainer zei: 'Je gaat spelen'. Als ik speel geef ik alles voor het team. Dat doe ik altijd”, stelt de Deense spits. Voor Feyenoord wacht nu komende donderdag de thuiswedstrijd tegen Young Boys in de Europa League.