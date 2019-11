Leicester City neemt derde plaats in; Vardy evenaart kampioensjaar voorlopig

De opmars van Leicester City duurt voort. Het team van trainer Brendan Rodgers won zondag met 0-2 van Crystal Palace en dat betekende de derde overwinning op rij in de Premier League. Leicester staat na de overwinning weer op de derde plek, met twee punten achterstand op nummer twee Manchester City. Caglar Söyüncü en Jamie Vardy namen de treffers voor hun rekening. Vardy maakte zijn tiende doelpunt van het seizoen en is topscorer van de competitie. Het is de tweede keer in zijn carrière dat hij als eerste voetballer dubbele cijfers haalt in een Premier League-seizoen; de laatste keer was in kampioensjaar 2015/16.

Bij rust stond het nog 0-0, al hadden beide ploegen mogelijkheden om de score in de eerste helft te openen. De eerste grote kans was voor Jordan Ayew, na voorbereidend werk van Wilfried Zaha, maar de spits van Crystal Palace schoot hoog over. Namens de bezoekers kwamen Vardy en Jonny Evans dicht bij het openingsdoelpunt. Die twee kansen volgden elkaar in rap tempo op, na ongeveer twintig minuten spelen, en daarna bleef Leicester de bovenliggende partij. Crystal Palace verdedigde echter gedisciplineerd en hoefde achterin nog maar weinig toe te staan.

In het tweede bedrijf slaagde Leicester erin om zichzelf te belonen voor het overwicht. Een afgemeten voorzet van James Maddison belandde bij de vrijstaande Söyüncü, die middenin het strafschopgebied raak kopte: 0-1. De 0-2 hing nadrukkelijker in de lucht dan de gelijkmaker, maar Leicester moest er wel lang op wachten. Twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bracht Youri Tielemans de bal voor en liet Demarai Gray de bal slim lopen voor Vardy. De combinatie tussen Vardy en Gray die daarop volgde, resulteerde in het doelpunt van de spits. Vardy is na zijn doelpunt de eerste speler die zich in de afgelopen vijf seizoenen steeds verzekerde van dubbele cijfers.