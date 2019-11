FC Utrecht evenaart grootste zege ooit bij emotionele rentree Makienok

FC Utrecht heeft zondagmiddag zijn plek in de subtop van de Eredivisie verstevigd dankzij een gemakkelijke en indruwekkende 6-0 overwinning op eigen veld tegen het zeer tegenvallende Fortuna Sittard. Het elftal van trainer John van den Brom had met name in de eerste helft niets te duchten van de bezoekers uit Limburg. Simon Makienok luisterde zijn rentree in de Eredivisie op met een treffer. Daarnaast is de grootste zege ooit geëvenaard, de 7-1 zege op Sparta Rotterdam in 2007.

Binnen vijf minuten was het al duidelijk dat Fortuna een zeer moeilijke middag tegemoet ging in De Galgenwaard. Gyrano Kerk knalde al in de vierde minuut raak in de rechterbenedenhoek na goed voorbereidend werk van Sean Klaiber op de flank. Bij de tweede treffer, na slechts een kwartier spelen, was Kerk juist de aangever. Sander van de Streek kon vervolgens binnen het strafschopgebied van Fortuna raak schieten.

Het werd van kwaad tot erger voor Fortuna in de eerste helft in Utrecht, want met een halfuur op de klok kreeg de thuisspelende ploeg een strafschop. Van de Streek werd in het strafschopgebied onderuitgehaald door Amadou Ciss, waarna scheidsrechter Jochem Kamphuis naar de stip wees. Simon Gustafson zorgde er vervolgens vanaf elf meter voor dat alle spanning nog voor rust was verdwenen. Fortuna-trainer Sjors Ultee greep kort daarna in en haalde centrumverdediger Cian Harries naar de kant. Clint Essers nam zijn plaats in bij de laagvlieger uit Sittard.

In de tweede helft in Utrecht bleef het spelbeeld ongewijzigd. Fortuna was niet bij machte om een comeback te forceren en de plaatselijke FC kon de wedstrijd makkelijk uitspelen. Van de Streek scoorde na een uur spelen op aangeven van Gustafson, die zelf tien minuten later trefzeker was. Twintig minuten voor tijd kreeg Utrecht namelijk wederom een strafschop, nadat Van de Streek was neergehaald door Branislav Ninaj. Ook ditmaal was Gustafson succesvol vanaf elf meter. De vernedering van Fortuna was echter nog niet compleet, want de ingevallen Makienok, die midweeks zijn rentree in de beker opluisterde met een doelpunt, verzorgde zeven minuut voor tijd het slotakkoord met zijn eerste treffer ooit in de Eredivisie. De boomlange spits kwam in zijn eerste twee seizoenen in Utrecht niet in actie vanwege enkele zware blessures, waardoor er tranen vloeiden bij de Deen in Nederlandse dienst.